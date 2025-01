Francesco Farioli kan streep zetten door gewenste versterking bij Ajax: 'Zijn club weigert mee te werken'

Carlos Forbs keert deze winter niet terug bij Ajax, zo meldt journalist Johan Inan namens het Algemeen Dagblad. De clubwatcher schrijft donderdagochtend dat Ajax meerdere redenen heeft om door te schakelen op Oliver Edvardsen van Go Ahead Eagles.

Volgens Inan kiest Ajax er nu toch voor om 2,5 miljoen euro over te maken aan Deventer. “Ajax informeerde eerder deze maand al naar Edvardsen maar leek toen nog geen zaken te willen doen met Go Ahead Eagles.”

Technisch directeur Alex Kroes heeft door de blessure van toptarget Raúl Moro (Real Valladolid) besloten om zich opnieuw te melden in de Adelaarshorst. Ook omdat een terugkeer van Forbs niet te realiseren is.

“Zijn huidige club Wolves wenst daar niet aan mee te werken omdat het te weinig tijd heeft nog een vervanger te strikken”, aldus Inan.

Tijdens de persconferentie van woensdag gaf Farioli nog aan dat hij Forbs graag weer zou verwelkomen. “Mijn mening over Carlos is helder. Ik was aan het begin van dit seizoen al erg tevreden over hem, omdat hij een speler is die zichzelf al had bewezen. Hij kan ons zeker helpen in de rest van het seizoen.”

Ajax bekeek ook nog een andere buitenspeler. “Voor een mogelijke huur van Rangers-aanvaller Rabbi Matondo, een optie die tussendoor werd besproken, was intern onvoldoende draagvlak.”

Opvallend genoeg noemt Inan 3 van de 4 namen die collega-journalist Mike Verweij van De Telegraaf ook aanhaalde in zijn artikel, op Ansu Fati (FC Barcelona) na. Het is dus nog maar de vraag of het voormalig toptalent daadwerkelijk in beeld was.