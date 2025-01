FC Barcelona-aanvaller Ansu Fati is nadrukkelijk in beeld bij Ajax, dat kiest uit vier opties

Oliver Edvardsen is niet de enige optie waaruit Ajax in de slotdagen van de winterse transferwindow uit kiest, zo meldt De Telegraaf. De aanvaller van Go Ahead Eagles is slechts een van de drie mogelijke nieuwe linksbuitens die op het lijstje staan van de Amsterdammers. Daarnaast blijft het terughalen van Carlos Forbs, die is verhuurd aan Wolverhampton Wanderers, een vierde alternatief.

Ajax-trainer Francesco Faroli heeft bij technisch directeur Alex Kroes aangedrongen op het terughalen van Forbs, maar de Amsterdammers hebben meer opties. De meest in het oog springende naam is die van Ansu Fati. De 22-jarige linksbuiten brak op jonge leeftijd als megatalent door bij FC Barcelona, maar zware (knie)blessures wierpen een schaduw over zijn loopbaan.

Ook dit seizoen wordt Fati geplaagd door blessureleed en kwam hij pas 186 minuten in actie. De linksbuiten werd vorig seizoen verhuurd aan Brighton & Hove Albion, maar kon in Engeland niet overtuigen.

Een andere naam die hoog op het verlanglijstje van Ajax staat is Rabbi Matondo. De 24-jarige linkeraanvaller werd door Rangers in 2022 voor drie miljoen euro overgenomen van Cercle Brugge. De twaalfvoudig Welsh international was bijna de gehele eerste seizoenshelft uitgeschakeld door een dijblessure en speelde pas 327 minuten. De laatste weken zat Matondo opnieuw niet bij de wedstrijdselectie en hij zou dus niet direct inzetbaar zijn voor Ajax.

Edvardsen wordt van alle potentiële aanwinsten beschouwd als meest haalbare kaart. De 25-jarige linksbuiten van Go Ahead Eagles is volgens Voetbal International voor drie miljoen euro op te pikken. Kroes werkte in het verleden bij Go Ahead en heeft goede contacten in Deventer.

De allergoedkoopste optie is het terughalen van Forbs. De linksbuiten zit op een dood spoor bij Wolves en maakte de volledige voorbereiding met Ajax op het huidige seizoen mee. Forbs is dus al bekend met de speelwijze van Farioli, die de twintigjarige vleugelspits afgelopen zomer al niet kwijt wilde.