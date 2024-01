Fraaie transfervrije stap omhoog lonkt: ‘Ik ben ook gelinkt aan PSV’

Etienne Vaessen heeft over interesse niet te klagen. De 28-jarige doelman, die bij RKC Waalwijk over een aflopend contract beschikt, laat weten dat er nu al clubs voor hem op de tribune zitten.

Komende zomer lijkt een ideaal moment voor Vaessen om een stap omhoog te maken. De sluitpost is behoorlijk ervaren en kan tegen Heracles Almelo, de eerste wedstrijd na de winterstop, zijn honderdste wedstrijd in de Eredivisie keepen.

“Op het perfecte moment in mijn carrière ben ik transfervrij”, zegt Vaessen tegenover De Telegraaf. “Er zitten nu al clubs voor me op de tribune. Als ik me het komende half jaar laat zien, zit een sportieve en financiële vooruitgang er dik in.”

De doelman geeft aan graag in de Engelse Championship of in Spanje te willen keepen. “Ik had eigenlijk verwacht dat ik afgelopen zomer een stap zou maken. Vitesse toonde interesse, maar het is achteraf misschien maar goed dat dat niet door is gegaan. Dan had ik een hoop stress gehad.”

“Ik ben ook gelinkt aan PSV voor het geval Joël Drommel zou vertrekken”, vervolgt Vaessen. “Dat was wel mooi geweest als je ziet hoe ze nu voor de dag komen.”

“Maar ik had speelminuten moeten inleveren. Op mijn leeftijd is het belangrijk dat ik wekelijks onder de lat sta.”

Vaessen staat met RKC momenteel zestiende in de Eredivisie. Mocht daar tijdens de tweede seizoenshelft geen verandering meer in komen, dan moeten de Waalwijkers de play-offs om promotie/degradatie spelen.

De Bredanaar keepte dit seizoen tot nog toe 12 wedstrijden. Daarin moest hij 22 tegentreffers incasseren. Vaessen wist twee keer een clean sheet te noteren: uit bij Vitesse (0-2) en thuis tegen FC Twente (1-0).

