Fout van Dávid Hancko komt Slowakije duur te staan tegen Roemenië

De strijd om een plek in de volgende ronde op het EK is volop losgebarsten in Groep E. Slowakije nam woensdag de leiding tegen Roemenië, maar staat na een fout van Dávid Hancko weer op gelijke hoogte met de tegenstander.

Slowakije stond in de openingsfase onder druk, maar kwam via een knappe goal van Ondrej Duda op voorsprong. De middenvelder kopte fraai binnen uit een voorzet van Juraj Kucka: 1-1.

Roemenië knokte zich na ruim een half uur spelen terug. Ianis Hagi kwam over rechts naar binnen gedribbeld en viel over een uitgestoken been van Feyenoorder Hancko.

Scheidsrechter Daniel Siebert wees direct naar de stip, waarna een lange VAR-check volgde om te bepalen of de overtreding wel binnen het strafschopgebied was gemaakt. De conclusie na een minutenlange pauze was: penalty voor Roemenië. Die werd door ex-Ajacied Razvan Marin vernietigend in de kruising geschoten: 1-1.

Hancko kreeg overigens aanvankelijk geel voor de overtreding, maar die werd na de VAR-check opvallend genoeg ingetrokken.

