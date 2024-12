Fortuna Sittard moet ondanks uitstekende start nog billenknijpen in doelpuntrijk duel

Fortuna Sittard heeft zaterdagavond in een doelpuntrijk duel gewonnen van RKC Waalwijk: 3-2. Die zege dankten de Limburgers met name aan een goede eerste helft, waarin alle drie de doelpunten werden gemaakt. Fortuna klimt door de overwinning naar plek acht in de Eredivisie, terwijl RKC laatste staat.

Mohamed Ihattaren maakte zijn basisdebuut voor RKC. Het was voor de middenvelder zijn eerste basisplaats in een officieel duel sinds 6 mei 2022 (namens Jong Ajax tegen De Graafschap in de Keuken Kampioen Divisie) en zijn eerste basisplaats in de Eredivisie sinds 6 februari 2021 (namens PSV tegen FC Twente).

Fortuna was heer en meester in de eerste helft. Na een kwartier had RKC-doelman Jeroen Houwen nog een antwoord op een schot van Alen Halilovic, maar in de negentiende minuut werd het alsnog 1-0.

Een lange bal van achteruit bereikte Ezequiel Bullaude, die hem voorzette. Alessio da Cruz stond vervolgens klaar om de bal hard en hoog binnen te schieten.

Fortuna ging door, aan de hand van een uitstekend spelende Kristoffer Peterson. Eerst kopte Bullaude nog net voorlangs uit een voorzet van de Zweed, maar na een half uur ging Peterson zelf maar eens naar binnen om in de lange hoek raak te schieten: 2-0.

Nog voor rust werd het ook 3-0: Bullaude kopte binnen uit een hoekschop. Fortuna leek zo op rozen te zitten, maar in de blessuretijd van de eerste helft werd het toch plotseling 3-1 via Oskar Zawada, die ook met het hoofd trefzeker was uit een corner.

Aan het begin van de tweede helft kregen beide ploegen de nodige mogelijkheden op de vijfde treffer van de wedstrijd. Die viel in de 66ste minuut alsnog, toen Mattijs Branderhorst niet bij een voorzet van Richonell Margaret kon en Zawada de bal opnieuw binnenkopte: 3-2. De bezoekers waren echter niet meer in staat om de comeback te voltooien.