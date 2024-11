Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez is niet te spreken over de Gouden Bal-winst van Rodri. De Spanjaard vindt dat zijn landgenoot de prijs wel verdient, maar niet dit jaar. De voorzitter van Real Madrid vindt dat de prestigieuze prijs naar een speler van De Koninklijke had moeten gaan.

Pérez ging zondag los met een speech over de veelbesproken Gouden Bal-verkiezing. “Rodri is een geweldige voetballer en een geboren Madrileen, dit is niet persoonlijk bedoeld”, begint de voorzitter.

“Rodri verdiende een Ballon d'Or, maar niet dit jaar. Vorig jaar won City de treble, maar eindigde hij niet eens op het podium (Lionel Messi kreeg de prijs, red.). Dat wilden ze dit jaar goedmaken”, claimt Pérez.

De 77-jarige Spanjaard weet wie de prijs wel had moeten winnen. “Die had naar een speler van Real Madrid moeten gaan, welke criteria je er ook op loslaat”, zo stelt hij. “Alle lof ging naar Vinícius, maar hij had ook naar onze aanvoerder Carjaval kunnen gaan of naar Bellingham.”

De voorzitter van Los Blancos gaat daarna in op de manier van stemmen. “Het is heel moeilijk uit te leggen. Sommige dingen waren verrassend. Dat de UEFA er voor het eerst bij betrokken was. En dat journalisten uit landen als Namibië, Oeganda, Albanië en Finland een stem hebben”, vindt Pérez.

De Spanjaard vervolgt zijn tirade: “Die landen gaven helemaal geen punten aan Vinicius. Dat is lachwekkend”, aldus Pérez. “De journalist uit Finland heeft zich tenminste nog teruggetrokken en zal geen onderdeel meer zijn van de jury. Dat waardeer ik.”

“De organisatie van France Football en L'Equipe moet zich afvragen welke criteria ze hanteren en waarom ze de handen ineen hebben geslagen met de UEFA. De Ballon d'Or zou een onafhankelijke prijs moeten zijn, waarvoor alleen bekende mensen hun stem mogen uitbrengen”, sluit de 77-jarige voorzitter van Real Madrid af.