Fiorentina bereikt alsnog finale Conference League na goal in minuut 120+9

Donderdag, 18 mei 2023 om 23:41 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 00:16

Fiorentina heeft donderdagavond de finale van de Conference League bereikt. De Italiaanse ploeg won op bezoek bij FC Basel, waar Wouter Burger in de basis stond, na verlenging met 1-3. Dat was voldoende nadat het vorige week in eigen huis nog met 1-2 had verloren. In de finale neemt Fiorentina het op tegen West Ham United, dat over twee duels met 3-1 te sterk was voor AZ.

Bijzonderheden:

De bezoekers, met Sofyan Amrabat in de basis, kwamen na ruim een half uur spelen op voorsprong via Nicolás González, die geen strobreed in de weg werd gelegd en zodoende een corner van Cristiano Biraghi kon binnenkoppen. Tien minuten na rust werd het 1-1: Andy Pelmard gaf een diepe bal op Zeki Amdouni, laatstgenoemde ontdeed zich knap van zijn tegenstander en maakte de gelijkmaker. Twintig minuten voor tijd greep Fiorentina echter opnieuw de voorsprong, toen een voorzet via Basel-middenvelder Andy Diouf voor de voeten van González belandde: 1-2. Lang leek het er in de verlenging op dat strafschoppen moesten uitwijzen wie er naar de finale ging, maar in de absolute blessuretijd bepaalde Antonín Barák van dichtbij met buitenkant links anders: 1-3.

FC Basel - Fiorentina 1-3 (n.v.)

35’ 0-1 Nicolás González (assist: Cristiano Biraghi)

55’ 1-1 Zeki Amdouni (assist: Andy Pelmard)

72' 1-2 Nicolás González

120+9’ Antonín Barák