Feyenoorder Gimenez is toptarget bij regerend landskampioen uit top 5-competitie

Santiago Gimenez moet de nieuwe aanvalsleider van Napoli worden, zo schrijft La Gazzetta dello Sport dinsdagmiddag. De spits ligt naar verluidt op 'pole position' om de opvolger van Victor Osimhen te worden, die naar alle waarschijnlijkheid spoedig vertrekt uit Napels. Feyenoord zou een prijskaart van vijftig miljoen euro hanteren.

Het Italiaanse medium schrijft dat Napoli in Gimenez het 'perfecte' profiel voor in de punt van de aanval ziet. De regerend landskampioen van Italië heeft de Mexicaan dan ook gebombardeerd tot target nummer één.

Napoli is naar verluidt niet geschrokken van de vraagprijs die Feyenoord hanteert. De Rotterdammers willen met een verkoop van Gimenez de duurste uitgaande transfer ooit realiseren en hopen vijftig miljoen euro voor hem te ontvangen.

Voor Napoli is dat bedrag waarschijnlijk geen groot probleem, zo schrijft La Gazzetta dello Sport. De Italiaanse grootmacht denkt Osimhen voor een bedrag van tussen de 120 en 130 miljoen euro te kunnen verkopen.

Gimenez is bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van Feyenoord en weet in de huidige jaargang hoge ogen te gooien. Vooral in de eerste seizoenshelft was de 24-voudig Mexicaans international in uitstekende vorm. Tot dusver kwam hij dit seizoen tot 21 doelpunten in 25 Eredivisie-wedstrijden.

Feyenoord nam de aanvaller in de zomer van 2022 over van Cruz Azul, dat een bedrag van zes miljoen euro kon opstrijken dankzij die deal. Gimenez had even tijd nodig om te aarden in Rotterdam-Zuid, maar groeide uiteindelijk uit tot onbetwiste basisspeler.

Mogelijk heeft Feyenoord de opvolger van Gimenez al in huis. Afgelopen zomer besloot algemeen directeur Dennis te Kloese de nodige miljoenen uit te geven aan Ayase Ueda van Cercle Brugge. De Japanner kwam over voor een bedrag van maximaal tien miljoen euro.

