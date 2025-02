'Feyenoorder Anis Hadj-Moussa kan miljoenentransfer vergeten vanwege gebrek aan respect'

LOSC Lille wil niets meer te maken hebben met Feyenoorder Anis Hadj-Moussa, zo meldt L'Équipe. De Franse sportkrant claimt dat de 22-jarige aanvaller aanvankelijk graag naar de Ligue 1 wilde verhuizen, maar vervolgens niets meer van zich liet horen.

De berichtgeving van L'Équipe is opvallend te noemen, daar Hadj-Moussa volgens het Franse medium een afkoopsom van slechts 10 miljoen euro in zijn contract zou hebben staan bij Feyenoord. Daarover is eerder nooit iets vermeld.

Lille was bereid om het tot medio 2029 lopende contract van Hadj-Moussa af te kopen en de aanvaller zelf bereikte een persoonlijk akkoord. Vervolgens volgde radiostilte vanuit de entourage van de Feyenoorder.

Pas na de pijnlijke nederlaag van Feyenoord in Lille (6-1) nam de zaakwaarnemer van Hadj-Moussa weer contact op met Les Dogues. De nummer vier van de Ligue 1 heeft hem vanwege een ‘gebrek aan respect’ links laten liggen en weigert in de toekomst nog zaken te doen met de Parijzenaar.

Afkoopclausule

Met name de genoemde afkoopclausule van 10 miljoen euro lijkt ongeloofwaardig. Feyenoord betaalde afgelopen zomer nog 3,5 miljoen euro aan Patro Eisden voor de diensten van Hadj-Moussa.

Tot dusver kwam Hadj-Moussa 1.448 minuten in actie namens Feyenoord, verdeeld over 25 officiële wedstrijden. Daarin was de drievoudig international van Algerije goed voor zes doelpunten en twee assists.

Inmiddels is Hadj-Moussa volgens het Duitse Transfermarkt zo’n 12 miljoen euro waard. Dat zou al meer zijn dan de vermeende ontsnappingsclausule in zijn langdurige contract.