Feyenoord wil ‘signaal afgeven’ met nieuwe deal voor vaste waarde

Woensdag, 11 oktober 2023 om 09:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:23

Feyenoord praat opnieuw met Justin Bijlow over verlenging van zijn contract, zo weet 1908.nl woensdag te melden. De clubleiding in Rotterdam wil de doelman een 'cruciale rol laten spelen in de toekomstige successen', zo klinkt het. De momenteel van een blessure herstellende Bijlow ligt in De Kuip vast tot de zomer van 2025.

De contractbesprekingen waren even op een laag pitje gezet vanwege de polsblessure die de inmiddels 25-jarige Bijlow in augustus opliep. De gesprekken tussen beide partijen zijn echter weer hervat en er is Feyenoord veel aan gelegen om de keeper voor langere tijd aan de club te binden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het bestuur van Feyenoord wil met een nieuw contract voor Bijlow een signaal afgeven aan de buitenwereld dat er constant gewerkt wordt aan een sterk team voor trainer Arne Slot. 1908.nl verwacht dat beide partijen tot een akkoord zullen komen, al is momenteel nog niets definitief vastgelegd.

De door Feyenoord opgeleide Bijlow leek afgelopen zomer op weg naar Manchester United. Sportmarketeer Chris Woerts noemde de transfer van de doelman in Vandaag Inside zelfs 'een kwestie van dagen'. De club van manager Erik ten Hag ging echter aan Bijlow voorbij en haalde André Onana naar Old Trafford.

Bijlow raakte enkele weken na de afgeketste transfer naar Manchester United geblesseerd aan zijn pols en sindsdien is hij druk met revalideren. Hij kwam tot dusver alleen in actie in het duel om de Johan Cruijff Schaal (0-1 verlies tegen PSV) en het 0-0 gelijkspel tegen Fortuna Sittard van een week later.

Timon Wellenreuther is al bijna twee maanden de vervanger van Bijlow. De Duitser kwam tot dusver tot zeven duels in de Eredivisie en twee optredens in de groepsfase van de Champions League. Wellenreuther stapte driemaal met een clean sheet van het veld.

Bijlow debuteerde in augustus 2017 in de hoofdmacht van Feyenoord en de teller staat inmiddels op 121 wedstrijden. In Rotterdam leeft de verwachting dat hij na de interlandperiode terugkeert onder de lat. De kampioen van afgelopen seizoen hervat de Eredivisie op 21 oktober tegen Vitesse.