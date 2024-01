‘Feyenoord wijst eerste aanbieding op aanvaller resoluut af’

Feyenoord heeft een eerste aanbieding van US Lecce op Javairô Dilrosun afgewezen, zo meldt 1908.nl. De Rotterdammers zien de vleugelaanvaller na dit seizoen het liefst definitief vertrekken, waardoor Lecce met een verbeterd voorstel zal moeten komen.

Lecce wilde Dilrosun in eerste instantie huren zonder obligatie. Feyenoord zag daar absoluut geen heil in en hebben een nieuw voorstel, huren met optie tot koop, resoluut afgewezen. De optie tot koop, die aankomende zomer in werking zou treden, zou iets meer dan zestig procent van het aankoopbedrag uit 2022 bedragen.

Dilrosun kwam in die zomer voor naar verluidt vier miljoen euro over van Hertha BSC. Het maakt dat de Italianen bereid waren om minimaal 2,4 miljoen euro over te maken aanstaande zomer, als zij de optie zouden lichten. Feyenoord werkt echter niet mee.

De Rotterdammers zien een transfer alleen als een mogelijkheid wanneer daar een gegarandeerde transfersom tegenover staat. Dilrosun is normaliter ver verwijderd van een basisplaats onder trainer Arne Slot. De oefenmeester geeft op de rechtsbuitenpositie doorgaans de voorkeur aan Calvin Stengs of Igor Paixão.

1908.nl stelt dat de interesse van Lecce allerminst afgenomen is. Dat heeft alles te maken met Lameck Banda. De vleugelaanvaller, normaliter vaste basisspeler onder trainer Roberto D'Aversa, neemt later deze maand met Zambia deel aan de Afrika Cup.

Lecce bekleedt momenteel de dertiende plaats in de Serie A. I Salentini staan zes punten boven de streep en zijn er alles aan gelegen om dat gat niet te laten verkleinen.

Dilrosun kan op zijn beurt meer aan spelen toekomen in Italië. Hoewel de vleugelspeler de laatste weken voor de winterstop veelvuldig in actie kwam, staat het seizoentotaal op slechts 207 minuten, verdeeld over 8 wedstrijden. De focus van Dilrosun ligt momenteel op Feyenoord, dat in Marbella op trainingskamp is.

