Feyenoord verzekert zich van plek 3 in de Eredivisie met zege op RKC, dat officieus is gedegradeerd

Feyenoord heeft zich woensdagavond middels een 2-0 overwinning op RKC Waalwijk verzekerd van de derde plek in de Eredivisie, en dus een ticket voor de voorronde van de Champions League. Igor Paixão en Ayase Ueda zorgden voor de treffers. Door de nederlaag is RKC officieus gedegradeerd naar de Keuken Kampioen Divisie. Willem II, dat zestiende staat, heeft drie punten meer en een veel beter doelsaldo.



Van Persie koos voor Oussama Targhalline als vervanger van de geschorste Hwang In-beom. Gernot Trauner, Calvin Stengs en Quilinschy Hartman startten eveneens, wat betekende dat Antoni Milambo, Thomas Beelen en Gijs Smal op de bank zaten. Dat Givairo Read aan de aftrap mocht verschijnen, was na zondag niet verwacht. De rechtsback werd echter door de tuchtcommissie betaald voetbal vrijgesproken na zijn rode kaart in de verloren wedstrijd tegen PSV.



Voor Peter Houtman was de avond zeer emotioneel. De Rotterdammer nam tijdens het duel met RKC na 27 jaar afscheid als stadionspeaker bij Feyenoord. De stem van de oud-spits was woensdagavond voor het laatst te horen door de luidsprekers van De Kuip. In januari bracht Houtman naar buiten dat hij aan het einde van dit seizoen af zou zwaaien bij Feyenoord, omdat hij aan Alzheimer lijdt.



Voorafgaand aan de aftrap vond er een waanzinnige sfeeractie in De Kuip plaats, waar het bombardement van 85 jaar geleden werd herdacht. Waar de openingsfase voor beide ploegen in het teken stond van aftasten, kreeg Read na ruim tien minuten spelen een niet te missen kans. Dávid Hancko trok de bal voor, waarna Read vanaf een meter voor leeg doel over schoot.



RKC moest vervolgens een flinke domper verwerken nadat aanvoerder Oskar Zawada de strijd geblesseerd moest staken. De spits werd vervangen door Michiel Kramer. Dankzij een fraaie steekpass van Hartman werd ook Stengs in staat gesteld om de ban te breken, maar de middenvelder zag RKC-goalie Mark Spenkelink pareren.



De Waalwijkers kropen in het eerste bedrijf veelvuldig door de naald. Zo ook bij een van richting veranderd schot van Anis Hadj-Moussa, dat via een verdediger op de paal belandde. De verdiende voorsprong kwam er op slag van rust alsnog toen Paixão op aangeven van Hadj-Moussa raak kopte: 1-0.



Feyenoord wist in de tweede helft minder vaak grote kansen te creëren. Toch was de 2-0 in de 69ste minuut een feit. Paixão hield het overzicht en stuurde Ueda weg, die met zijn linker doel trof.

Ueda zet Feyenoord op 2-0! Paixão krijgt al tijd om open te draaien en vervolgens de lopende spits weg te sturen. Ueda hoeft de bal niet aan te nemen en haalt uit met zijn linker. Spenkelink is kansloos in de lange hoek. Buiten dat Ueda zijn zevende treffer maakt dit seizoen, mag Paixão na zijn doelpunt ook een assist bijschrijven.



Ruim een kwartier voor tijd werd stadionspeaker Houtman nog maar eens in het zonnetje gezet. Het hele stadion ging staan op het moment dat De Kuip zijn naam scandeerde. Ook Jan Plug mocht nog meedelen in de feestvreugde. Het talent kwam in de ploeg voor Hartman en maakte zo zijn officiële debuut.