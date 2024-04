Feyenoord verslikt zich in Volendam en verliest laatste sprankje hoop op titel

Feyenoord is er donderdagavond niet in geslaagd om hekkensluiter FC Volendam te verslaan. De ploeg van trainer Arne Slot creëerde de nodige kansen, maar speelde ondermaats en moest uiteindelijk genoegen nemen met een punt: 0-0. Feyenoord ziet het gat met koploper PSV groeien naar negen punten en verzuimt om verder afstand te nemen van FC Twente, dat op negen punten van de Rotterdammers blijft staan. FC Volendam sprokkelt een knap punt en staat nu zes punten achter nummer zestien Excelsior.

Aan de kant van Volendam kreeg Brian Plat een basisplaats toebedeeld. Hij kwam in het veld voor Luke Le Roux. Plat startte, net als eerder dit seizoen in De Kuip (3-1), op linksback. Vivaldo Semedo moest in de punt van de aanval voor de treffers zorgen. Aan de kant van Feyenoord wees Slot Marcos López aan als de vervanger van Quilindschy Hartman, die dit kalenderjaar hoogstwaarschijnlijk niet meer in actie komt. Calvin Stengs maakte als nummer 10 zijn basisrentree, waardoor Ramiz Zerrouki op de bank belandde.

Het eerste gevaar kwam weinig verrassend van Feyenoord. Santiago Gimenez kreeg de nodige ruimte op de rand van de zestien, draaide zich open en schoot met links een meter over het doel van Mio Backhaus. In de vermakelijke openingsfase kwamen beide ploegen gevaarlijk voor de doelen, al werd er daarbij niet genoeg rekening gehouden met de buitenspelregel door Gimenez en Semedo. Feyenoord drong aan, maar gaf daarbij ook wat ruimte weg en kwam na een kwartier zeer goed weg, toen Semedo wegdraaide bij Thomas Beelen en met links tegen de paal schoot.

Aan de andere kant kreeg ook Gimenez een uitgelezen kans om de score te openen. De Mexicaan zette Oskar Buur aan de kant en schoot vervolgens tegen Backhaus aan. De rebound werd overgeschoten door de Mexicaan. Feyenoord had het in de fase daarna lastig in het Kras Stadion. Volendam hield zich goed staande en toonde zich gezond agressief. Feyenoord kwam er maar moeizaam doorheen en liet zich in de persoon van Hancko uitlokken door Josh Flint. Na een kort akkefietje kregen beide spelers geel.

In de enerverende slotfase van de eerste helft werden beide ploegen gevaarlijk. Zo kwam López dichtbij met een schot richting de korte hoek, waar Backhaus andermaal liet zien een goede doelman te zijn. Volendam mocht zich in de slotfase van de eerste helft zelfs de betere ploeg noemen, al ontbrak het voor het doel steeds aan de benodigde scherpte. Zo schoot Semedo in kansrijke positie over. De grootste kansen waren echter voor Feyenoord. Paixão verprutste een reuzenkans door van dichtbij over te schieten. De poging van Stengs was een stuk beter, maar belandde net naast het Volendamse doel.

Ook in de fase na de onderbreking hield het spel van Feyenoord bepaald niet over en kwam het goed weg toen Hancko op de doellijn de 1-0 van FC Volendam voorkwam. De Noord-Hollanders speelden energiek en hoefden in eerste instantie niet gek veel toe te staan. Zo schoot de matig spelende Minteh naast en wist Gimenez op de grond nog tot een schot te komen, waar Backhaus een antwoord op had, waardoor een mogelijk penaltymoment nooit beoordeeld werd door de VAR.

Halverwege de tweede helft liet Stengs zich aflossen door Ondrej Lingr, terwijl Bart Nieuwkoop in het veld kwam voor Minteh. Veel veranderde dat niet aan het spelbeeld. Buiten een vrije trap van Paixão, die de bal net naast het doel van Backhaus krulde, creëerde Feyenoord maar weinig. Bovendien bleef het scherpe Volendam op de counter loeren. In de slotfase kwam verdedigers Hancko en Geertruida dichtbij. De Slowaak stuitte in de korte hoek op Backhaus, die even later een schot van Geertruida tot hoekschop verwerkte én van dichtbij redde op een poging van Nieuwkoop.

In de tien minuten aan blessuretijd drong Feyenoord nogmaals stevig aan. Lingr sneed naar binnen en schoot richting de verre hoek, waar Backhaus andermaal de reddende engel van FC Volendam was. Ook Leo Sauer wist de trekker niet over te halen. De jonge Slowaak schoot over. Nog dieper in blessuretijd leek Nieuwkoop een vrij serieuze knieblessure op te lopen, maar de verdediger kon het veld zelf verlaten. In het restant van de blessuretijd werd er ook niet meer gescoord: 0-0.

