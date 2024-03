Feyenoord-verdediger Dávid Hancko is niet bang en benoemt absolute droomclub

Dávid Hancko hoopt ooit voor Liverpool te spelen, zo onthult de 26-jarige verdediger van Feyenoord tegenover Aktuality. Waar veel profvoetballers hun droomclub nooit benoemen, laat de Slowaakse linkspoot er geen gras over groeien. Hancko hoopt op een dag in de Premier League te spelen en dan het liefst op Anfield, om zo in de voetsporen te treden van een van zijn jeugdidolen.

Hancko, die bij Feyenoord nog tot medio 2028 vastligt, wordt de laatste maanden steeds vaker gelinkt aan grote clubs. Zelf heeft de mandekker geen haast. “Het juiste moment komt vanzelf in mijn carrière, maar zelfs als ik niet vertrek, zal ik in de Champions League spelen met Feyenoord. Ik heb een geweldige relatie met de club en de supporters.” Feyenoord nam Hancko in de zomer van 2022 voor 8,3 miljoen euro over van Sparta Praag.

Inmiddels is de 35-voudig international van Slowakije volgens Transfermarkt liefst 35 miljoen euro waard. In de komende maanden kan Hancko die potentiële goudmijn voor Feyenoord nog opkrikken. “We zullen zien wat ik dit seizoen en op het EK in Duitsland nog laat zien; mijn prestaties kunnen me helpen bereiken wat ik wil.”

De Premier League is de favoriete competitie van Hancko, met één club in het bijzonder. “Het begon allemaal met de Champions League-finale van Istanbul in 2005, die mijn ouders me toestonden tot het einde te kijken, en ik hoefde niet naar bed, zelfs niet toen er verlenging was.” Door een zinderende comeback vocht Liverpool zich in Turkije terug van een 3-0 achterstand tegen AC Milan. Na strafschoppen trokken de Engelsen aan het langste eind.

Hancko herinnert zich die finale als de dag van gisteren. “Toen speelde Martin Škrtel en sindsdien ben ik fan van Liverpool. Ik volg de Engelse Premier League het meest, dus dat is mijn droom. Mijn rolmodel was altijd David Beckham, maar ik voel het meest voor Liverpool.” Hancko bezocht eerder al eens een wedstrijd op Anfield.

Toch benadrukt de verdediger dat hij niet bezig is met de Engelse grootmacht. “Tot nu toe speelt er niets. Door mijn nieuwe contract zal het niet gemakkelijk zijn. Als er een mogelijkheid is en het is goed voor ons, waarom dan niet?”

Hancko is sinds zijn komst van onschatbare waarde voor trainer Arne Slot en Feyenoord. Zo speelde de linkspoot een grote rol in het landskampioenschap van 2023. Inmiddels staat de teller op 84 officiële duels in Rotterdamse dienst, waarin Hancko goed was voor 7 doelpunten en 8 assists.

