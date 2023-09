Feyenoord-talent scoort prachtig voor Oranje O19 na rush vanaf eigen helft

Maandag, 11 september 2023 om 18:48 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:05

Antoni Milambo heeft zich maandag geprofileerd bij het Nederlands elftal Onder 19. De ploeg van bondscoach Mischa Visser nam het vriendschappelijk op tegen Italië en won met 0-2, mede dankzij een prachtige goal van Milambo. De achttienjarige Feyenoorder zette vanaf een meter of vijftig van het Italiaanse doel een rush in en vond na een lange sprint de bovenhoek. Een andere Feyenoorder, Jaden Slory, besliste het duel met eveneens een zeer fraai doelpunt.

Bijzonderheden:

Stadio Lungobisenzio in het Italiaanse Prato was het decor voor het vriendschappelijke duel, waarin Oranje na een half uur op voorsprong kwam. Italië leed op de helft van Oranje balverlies, waarna Milambo na een paar korte passes werd aangespeeld. De middenvelder zette vervolgens een sprint in en was niet te stoppen door zijn directe tegenstander. Milambo haalde vanaf een meter of twintig uit en zag zijn inzet via de vingertoppen van Alessandro Calligaris in de bovenhoek vliegen: 0-1. De doelman moest na een klein uur weer vissen. Ezechiel Banzuzi gaf perfect mee in de loop van Slory, die Calligaris achter zich liet met een stijlvol hupje en vervolgens koelbloedig afrondde: 0-2.

Opstelling Nederland Onder 19: Klaverboer; Blokzijl, Van de Blaak, Huijsen, Agougil; Slory, Vos, Land, Milambo; Rijkhoff, Banzuzi.

ANTONI MILAMBO ????????(2005) WITH AN ABSOLUTE GOLAZO FOR THE OPENER!!!#U19 pic.twitter.com/2DBbtn5h6c — Football Report (@FootballReprt) September 11, 2023