Feyenoord-spelers komen met hartverwarmend gebaar voor zieke Boëtius

De Feyenoord-selectie heeft Jean-Paul Boëtius zondag een hart onder de riem gestoken. De spelers kwamen voor het duel met Heracles Almelo in een speciaal shirt het veld op, met de tekst 'Sterker door strijd JP'. Er werd deze week opnieuw kanker geconstateerd bij de voormalig Feyenoorder, nadat hij eind 2022 al behandeld was voor de ziekte.

Boëtius deelde vrijdag het droeve nieuws dat de kanker terug was. "Na een uitdagende periode vol keihard werken aan een mooie stap voorwaarts, moet ik helaas dit nieuws melden", schreef de 29-jarige Rotterdammer op Instagram.

"De kanker die ik eerder heb overwonnen, is uitgezaaid naar mijn retroperitoneale lymfeklieren. Dat betekent dat ik binnenkort begin aan chemokuren, waarna hopelijk snel de revalidatieperiode start."

Vele kennissen van Boëtius, waaronder Joshua Zirkzee, Denzel Dumfries en Steven Bergwijn. spraken weldra hun steun uit voor de aanvaller annex aanvallende middenvelder. Nu komt ook de Feyenoord-selectie met een hartverwarmend gebaar.

De spelers kwamen zondagavond in een speciaal tenue het veld op, met een sterkende boodschap voor Boëtius. 'Sterker door strijd', zo viel er in grote letters te lezen.

Hert leeuwendeel van de selectie trainde in 2022 nog met Boëtius, toen hij zijn conditie op peil hield bij Feyenoord in afwachting van een nieuwe uitdaging. Even leek er toen nog sprake van een derde dienstverband bij de regerend landskampioen, maar Boëtius koos uiteindelijk voor een avontuur bij Hertha BSC.

Kort nadat hij tekende, werd er een tumor in zijn teelbal geconstateerd. Omdat dat in een vroeg stadium was, kon hij na een operatie al snel weer terugkeren op het veld.

Nu slaat het noodlot opnieuw toe. Boëtus is momenteel clubloos, nadat zijn verbintenis bij Hertha BSC in juli afliep. De enkelvoudig Oranje-international trainde tot begin januari nog mee met Sparta Rotterdam. Toen besloot hij dat hij liever zijn loopbaan wilde voortzetten in het buitenland.

