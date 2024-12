'Feyenoord moet plotseling vrezen voor winters vertrek van assistent Brian Priske'

De naam van Björn Hamberg, de Zweedse assistent-trainer van Brian Priske bij Feyenoord, wordt nadrukkelijk genoemd als nieuwe hoofdtrainer bij BK Häcken. Diverse Zweedse media melden dat de Getingarna de 39-jarige Hamberg reeds hebben gepolst.

Häcken eindigde in het afgelopen seizoen op de achtste plek in de Allsvenskan. Het contract van de Nederlandse hoofdtrainer Joop Oosterveld loopt eind december af. Häcken wil begin januari een nieuwe eindverantwoordelijke aanstellen.

Hamberg is een van de kandidaten om Oosterveld op te volgen. Aftonbladet weet dat Feyenoord tevreden is over zijn bijdrage aan de staf van Priske, maar stelt ook dat dit een mooie kans zou zijn voor de Zweed.

In zijn geboorteland kan Hamberg namelijk voor het eerst op eigen benen staan. Tussen 2011 en 2024 was hij werkzaam als assistent bij achtereenvolgens Östersund, Swansea City, Brighton & Hove Albion en Chelsea.

Hamberg was jarenlang de rechterhand van Graham Potter, maar ondersteunt nu dus Priske bij Feyenoord. Het is onduidelijk voor hoelang de Zweed vastligt in De Kuip. Priske zelf heeft een contract tot medio 2027.

Volgens Sportbladet heeft Häcken al navraag gedaan bij Hamberg. De club zou nog in afwachting zijn van een reactie op de toenaderingspoging. Het is vooralsnog onduidelijk of de assistent overweegt om te vertrekken uit Rotterdam.

Feyenoord wil in ieder geval geen afscheid nemen van Hamberg, die samen met de overige assistenten John de Wolf (62), Etiënne Reijnen (37) en Lukas Babalola (27) de nodige taken uit handen neemt van Priske.