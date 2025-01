Feyenoord mist zowel tegen Rijnsburgse Boys als tegen Willem II twee cruciale spelers

Feyenoord kan in het TOTO KNVB Beker-duel met Rijnsburgse Boys nog niet beschikken over twee belangrijke basisspelers. Zowel Hwang In-beom als Quinten Timber is komende woensdag nog niet inzetbaar, zo meldde trainer Brian Priske dinsdag tijdens de persconferentie.

“Timber en Hwang zijn bezig met hun revalidatie en zijn niet aanwezig bij de bekerwedstrijd. En ik denk ook niet voor Willem II-uit”, zo noteerde ESPN dinsdag uit de mond van Priske tijdens het persmoment.

Hwang speelde voor het laatst een wedstrijd op 7 december, toen RKC Waalwijk de tegenstander was in de Eredivisie. Timber viel tijdens de winterstop geblesseerd uit in het oefenduel met Fortuna Düsseldorf. Het duo werd afgelopen duel vervangen door Ramiz Zerrouki en Calvin Stengs.

Aan de andere kant kan Quilindschy Hartman dinsdag wel eindelijk weer minuten maken tijdens een wedstrijd. De linksback keert dinsdagavond terug op het veld bij Feyenoord Onder 21 na een slepende knieblessure.

“Geweldig. Dit is een goed moment voor hem, hij heeft hard gewerkt”, weet Priske. “Het is niet makkelijk om zo lang aan de kant te staan. Quilindschy is echt een slimme, goede gast. Ik heb heel veel respect voor hem. Ik kijk ernaar uit om hem een half uur te zien spelen. Dat wordt echt mooi.”

Verder verwacht Priske woensdagavond een ‘moeilijk duel’ met Rijnsburgse Boys. “We moeten meer en betere doelkansen creëren. Simpel. We hebben tegen Utrecht veel goede dingen gedaan, maar het was niet genoeg. De jongens zijn ook kwaad op zichzelf. Maar het is niet anders: we moeten verder kijken.”

“We hebben nu een nieuwe kans om een duel te winnen. De beker is ook zeer belangrijk voor ons. We willen naar de kwartfinales. We gaan misschien wel een paar wissels toepassen. Maar we gaan zeker met een heel sterke ploeg daar naartoe. We verwachten een heel moeilijke wedstrijd”, aldus Priske.