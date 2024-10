Feyenoord met 24 spelers naar Girona; één opvallende naam

Feyenoord heeft de selectie bekendgemaakt die dinsdag afreist naar Girona voor het Champions League-duel van woensdagavond. Plamen Andreev zit, ondanks dat hij niet speelgerechtigd is, ook in het vliegtuig naar Spanje. De negentienjarige doelman kwam deze zomer over van Levski Sofia.

Verder kent de selectie, die 24 spelers telt, weinig verrassingen. De al langer geblesseerden Quilindschy Hartman, Calvin Stengs en Bart Nieuwkoop ontbreken logischerwijs. Datzelfde geldt voor Santiago Gimenez, die tijdens het thuisduel met NAC Breda (2-0) een zware bovenbeenblessure opliep en zijn revalidatie start in Mexico.

De wedstrijd tegen Girona staat woensdagavond om 18.45 uur op het programma in Spanje. Zowel Girona als Feyenoord verloor zijn eerste duel in de Champions League. De Spanjaarden gingen in Frankrijk ten onder bij Paris Saint-Germain (1-0), terwijl de ploeg van Brian Priske in eigen huis hard onderuit ging tegen Bayer Leverkusen (0-4).

Girona verkeert in ieder geval niet in zijn beste vorm. De ploeg van Míchel Sánchez won niet één van de laatste vier competitiewedstrijden: twee gingen verloren (1-4 van FC Barcelona en 2-0 van Valencia) en twee eindigden in een remise (0-0 tegen Rayo Vallecano en 1-1 tegen Celta de Vigo).

Feyenoord boekte slechts twee overwinningen in de laatste vijf competitiewedstrijden. Tegen Sparta Rotterdam (1-1), FC Groningen (2-2) en NEC (1-1) moesten de Rotterdammers genoegen nemen met een gelijkspel. Priske staat daardoor op de zesde plaats met zijn elftal, op elf punten achterstand van koploper PSV. De Eindhovenaren hebben wel één wedstrijd meer gespeeld.

De volledige selectie van Feyenoord:

Doelmannen

Justin Bijlow, Plamen Andreev, Timon Wellenreuther en Mannou Berger.



Verdedigers

Thomas Beelen, Gijs Smal, Facundo González, Hugo Bueno, Gernot Trauner, Jeyland Mitchell, Jordan Lotomba en Dávid Hancko.



Middenvelders

Inbeom Hwang, Ramiz Zerrouki, Quinten Timber, Gjivai Zechiël, Antoni Milambo en Chris-Kévin Nadje.



Aanvallers

Ayase Ueda, Igor Paixão, Luka Ivanusec, Julián Carranza, Anis Hadj Moussa en Ibrahim Osman.