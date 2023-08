Feyenoord meldt zich opnieuw bij Sevilla voor Oussama Idrissi

Vrijdag, 11 augustus 2023 om 20:54 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:08

Feyenoord wil Oussama Idrissi langer voor de club behouden. Dat bevestigt de doorgaans betrouwbare clubwatcher 1908.nl vrijdagavond. Idrissi werd vorig seizoen al gehuurd van Sevilla en leverde een aanmerkelijke bijdrage in het kampioenschap. Het is onduidelijk of Feyenoord opnieuw wil huren of tot koop wil overgaan.

Feyenoord is niet de enige gegadigde voor Idrissi. Ook het Saudische Damac FC wil de 27-jarige linksbuiten uit Spanje wegplukken. Bij Sevilla lijkt het in ieder geval einde verhaal. Idrissi werd niet opgenomen in de selectie voor de seizoensouverture van het nieuwe LaLiga-seizoen tegen Villarreal. Voor de Andalusiërs speelde hij in drie jaar slechts 17 duels (geen goals, 3 assists)

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Idrissi liet zich vorig jaar nadrukkelijk gelden in De Kuip. In 38 wedstrijden produceerde hij 7 goals en 8 assists voor Feyenoord. Idrissi's komst staat overigens los van de transfer van Luka Ivanusec. Laatstgenoemde is nog altijd topkandidaat om eerste keus op de linkervleugel te worden in Rotterdam-Zuid.

Met het tweetal lijkt de selectie van Feyenoord rond. De Rotterdammers was deze zomer al zeer bedrijvig op de transfermarkt. Thomas van den Belt, Thomas Beelen (beiden PEC Zwolle), Ramiz Zerrouki (FC Twente), Calvin Stengs (OGC Nice), Ayase Ueda (Cercle Brugge), Bart Nieuwkoop (Union Sint-Gillis), Yankuba Minteh (Newcastle United) en Kostas Lamprou (Willem II) kwamen allen al naar de club. Daartegenover stond het vertrek van onder meer Orkun Kökçü, Danilo en Sebastian Szymanski.