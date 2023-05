Feyenoord mag zich na zeer moeizame zege opmaken voor kampioenswedstrijd

Zondag, 7 mei 2023 om 16:20 • Guy Habets • Laatste update: 16:30

Feyenoord gaat volgende week zondag in de eigen Kuip de kampioenswedstrijd spelen tegen Go Ahead Eagles. Op bezoek bij Excelsior werd de benodigde zege voor dat scenario geboekt, zij het op zeer moeizame wijze: 0-2. De thuisploeg was in grote delen van de wedstrijd de betere ploeg, maar tegen de effectiviteit van Feyenoord en vooral Santiago Giménez was weinig in te brengen.

Feyenoord moest het stellen zonder Gernot Trauner, die volgens Arne Slot nog altijd last heeft van een tik op de knie. Daardoor schoof Lutsharel Geertruida door naar het hart van de verdediging en kwam er een plekje vrij voor Marcus Pedersen op rechtsback. Voorin koos de oefenmeester van Feyenoord voor Igor Paixão in plaats van Alireza Jahanbakhsh. Marinus Dijkhuizen, de coach van Excelsior, stelde een gesloten formatie op en gaf voor de wedstrijd al toe dat er een vorm van catenaccio gespeeld zou worden om de gasten uit Zuid het scoren te beletten.

Heel succesvol bleek die formatie echter niet, want binnen tien minuten lag de bal al in het netje achter doelman Stijn van Gassel. Een loepzuivere voorzet van Paixão vanaf rechts kon ingekopt worden door Santiago Giménez, die daarmee voor de achtste keer op rij scoorde in een uitwedstrijd in de Eredivisie en zo een competitierecord evenaarde. Dat doelpunt kon niet op een beter moment komen voor Feyenoord, dat op die manier de spanning al vroeg in de wedstrijd een beetje kwijtraakte. Toch schakelde de ploeg van Slot naar een lagere versnelling.

Dat gaf Excelsior voor rust enkele keer de kans om er gevaarlijk uit te komen. Zo kwam Marouan Azarkan een teenlengte tekort om Justin Bijlow te omspelen en ging een schot van Couhaib Driouech vijf minuten later recht op de doelman af. Omdat Feyenoord aan de andere kant slechts een keer voor wat werk voor Van Gassel kon zorgen, was de 0-1 ruststand logisch te noemen. Aan het begin van de tweede helft moest Bijlow serieus ingrijpen. Driouech frommelde zich tussen twee verdedigers door en stuurde een schot richting verre hoek, waar de keeper van Feyenoord uiteindelijk wel nog een hand tegen kon zetten.

Nog geen twintig seconden later was er opnieuw een redding van Bijlow nodig. Azarkan leverde een prima voorzet af en Kenzo Goudmijn dacht daaruit te scoren, maar zag zijn inzet nét op de lijn weggehaald worden door de doelman. Feyenoord zette daar hoegenaamd niets tegenover en stond met nog twintig minuten op de klok nog steeds op nul kansen na rust, terwijl de thuisploeg al een aantal keer gevaarlijk doorkwam. Toen de gelijkmaker dichtbij leek, besliste Feyenoord de wedstrijd echter alsnog. Giménez werd weggestuurd door Quinten Timber, stuurde de bal de hoek in voor 0-2 en haalde op die manier de punten binnen.