Feyenoord maakt wondergoal van Neghli maar deels goed en lijdt tweede puntenverlies van het seizoen

Feyenoord is zondag tegen het tweede puntenverlies van het Eredivisie-seizoen aangelopen. De ploeg van Brian Priske had het buitengewoon moeilijk tegen stadgenoot Sparta, en kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Hoogtepunt van het duel was de 1-0 van Camiel Neghli, die Feyenoord-goalie Timon Wellenreuther verschalkte met een fantastische volley van afstand.

Priske was graag met dezelfde elf begonnen als bij de galavoorstelling tegen PEC (1-5), maar overmacht maakte dat dat niet kon. Bart Nieuwkoop, Antoni Milambo en Hugo Bueno moesten allen geblesseerd afhaken; Thomas Beelen, Gjivai Zechiël en Gijs Smal waren hun vervangers.

Het trio zag hoe Tobias Lauritsen Wellenreuther al na vier minuten voor het eerst tot ingrijpen dwong. De Sparta-spits vuurde een krachtige kopbal richting het vijandige doel, maar Wellenreuther liet met een fantastische reflex zien waarom hij de voorkeur krijgt boven de naar Southampton vertrekkende Justin Bijlow.

Aan de overkant zocht ook Feyenoord verwoed naar een treffer. David Hancko kwam héél dichtbij: zijn kopbal uit een hoekschop spatte uiteen op de paal. Voor de rest hield Sparta het echter knap dicht en het werd na ruim een halfuur voor alle inspanningen beloond. En niet alleen Sparta: ook het publiek.

In minuut 34 belandde een trap van Nick Olij namelijk aan de overkant, in de baan van een doorgebroken Arno Verschueren. Wellenreuther moest komen, en leverde de bal met het hoofd in bij Lauritsen, die op zijn beurt naar Neghli kopte. De Algerijn twijfelde geen moment en nam de bal op goed geluk op zijn (mindere) rechter pantoffel. Het leer zeilde prachtig over Wellenreuther en de meegelopen Hancko heen in de kruising: 1-0.

Feyenoord was zichtbaar aangedaan door de treffer en had tot aan de rust nog maar weinig in de melk te brokkelen. En ook na de onderbreking moest het billenknijpen: Priske kon opgelucht ademhalen toen zowel pogingen van Mohamed Nassoh als van Verschueren en Lauritsen uitliepen op niets. Weinigen hadden het daarom zien aankomen dat Feyenoord vlak daarna op gelijke hoogte kwam.

Hancko vond Quinten Timber met een leep balletje in de zestien, waarop de middenvelder slim wegdraaide en Olij met een kiezelhard schot versloeg: 1-1. Timber stak strijdbaar een vuist in de lucht, maar kon die een minuut later alweer laten hangen. Ploeggenoot Ramiz Zerrouki pakte namelijk zijn tweede gele kaart en liet Feyenoord met tien man achter.

Beide ploegen gingen daarop vol voor de winst, met grote kansen over en weer tot gevolg. Mike Eerdhuijzen leek nog even een strafschop weg te geven, maar tot de opluchting van de Sparta-verdediger kwam hij weg met een vrije trap én zonder (tweede) gele kaart.