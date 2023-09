Feyenoord maakt twee weken na sluiten transfermarkt melding van transfer

Donderdag, 14 september 2023 om 12:35 • Wessel Antes • Laatste update: 12:38

Korede Osundina maakt het seizoen af bij FC Dordrecht, zo melden zijn nieuwe werkgever en Feyenoord via de officiële kanalen. De negentienjarige buitenspeler kwam deze zomer over van het Amerikaanse Orange County SC en was nog in afwachting van zijn werkvergunning. Nu alle plooien zijn gladgestreken kan Osundina aan de slag op de Krommedijk, waar hij de aanval van Dordrecht van nieuw elan moet voorzien. In De Kuip ligt de Amerikaanse jeugdinternational vast tot medio 2026. Osundina kan vrijdagavond debuteren tegen Jong FC Utrecht.

Op de clubwebsite van Dordrecht gebruikt Osundina weinig woorden om zichzelf voor te stellen. “Ik zou mezelf omschrijven als een snelle aanvaller, die graag doelpunten wil scoren. Ik wil mezelf graag verder ontwikkelen in Nederland en heb er zin in om me bij FC Dordrecht te laten zien.” Osundina is de vijfde huurling die deze zomer door Feyenoord in Dordrecht wordt gestald. Antef Tsoungui, Ilias Sebaoui, Shiloh ’t Zand en Guus Baars gingen hem voor. Laatstgenoemde zette onlangs onverwachts een punt achter zijn carrière, daar hij het plezier in het voetbal kwijt is.

Osundina in gesprek met Feyenoord-hoofdscout Mark Ruijl op de tribune van FC Dordrecht.

Osundina is een Amerikaan met Nigeriaanse roots, die uit de voeten kan als spits, linksbuiten of rechtsbuiten. Hij is 1,83 meter lang en komt uit de Amerikaanse tak van de Barça Academy. In januari 2022 maakte hij vervolgens de overstap naar Orange County. Daar noteerde hij in veertig wedstrijden drie doelpunten en drie assists. Daarnaast is hij Amerikaans jeugdinternational voor het Onder 19-elftal, waar hij in zeven wedstrijden tweemaal doel trof. Transfermarkt schat de huidige waarde van Osundina in op 200.000 euro.

In februari van dit jaar kondigde Feyenoord het samenwerkingsverband met Orange County aan. Die club komt uit Californië en speelt op het tweede Amerikaanse niveau, de USL Championship. Beide clubs werken samen op het gebied van onder meer talentontwikkeling, scouting en innovatie. In februari liepen drie spelers van Orange County stage bij Feyenoord, en Osundina was daar dus één van. Hij gaat nu aan de slag bij Dordrecht, een andere alliantie-club van Feyenoord. In de Keuken Kampioen Divisie moet Osundina dit seizoen vlieguren maken.

????, ???????????????? ?????? Korede Osundina komt de Schapekoppen versterken! De 19-jarige Amerikaanse aanvaller wordt één jaar gehuurd van @Feyenoord dat hem onlangs heeft overgenomen van @orangecountysc uit de VS! ????#WelkomKorede#SamenNieuweEnergieCreëren pic.twitter.com/rmFEXd8ZzL — FC Dordrecht ?? (@fcdordrechtnl) September 14, 2023