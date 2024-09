Feyenoord maakt nieuwe aanvoerder bekend na vertrek van Lutsharel Geertruida

Quinten Timber is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat hebben de Rotterdammers zojuist bekendgemaakt via de officiële kanalen. De 23-jarige middenvelder is na het vertrek van Lutsharel Geertruida door Brian Priske aangewezen als de nieuwe leider van het elftal.

De oefenmeester wist vrijdagochtend op de persconferentie al wie het ging worden, maar wilde zijn keuze nog niet delen. “We hebben veel goede spelers in de selectie en veel jongens met ervaring en leiderschapskwaliteiten. Er is een aanvoerdersgroep in het team.”

“Ik heb hen verteld wie de aanvoerder wordt, de rest van de selectie weet het nog niet. Nog niet iedereen was terug van de interlandverplichtingen toen we donderdag die meeting hadden. Ik wil het liever eerst aan hen vertellen voordat ik het met jullie deel. Tegen FC Groningen zullen jullie zien wie de nieuwe aanvoerder is”, aldus de trainer van Feyenoord in de ochtend.

Gernot Trauner droeg vorig seizoen ook geregeld de aanvoerdersband, maar de keuze is dus op Timber gevallen. Laatstgenoemde sprak vorige week met Voetbalzone al over de nieuwe groepsdynamiek nu er met Geertruida een leider is vertrokken. “Hij was heel belangrijk voor ons. Ten eerste was hij onze aanvoerder, maar ook in de opbouw ging hij voorop.”

“Hij kon op alle posities uit de voeten. Als hij als linksback moest spelen, dan speelde hij als linksback. Op het middenveld, rechtsback, centraal... Hij was héél belangrijk voor ons. Zijn vertrek moeten we gaan opvangen. Dat is ook weer een uitdaging voor mij en voor ons als team om dat goed te doen.”

Timber liet weten zichzelf als een van de spelers te zien die de leidende rol van Geertruida konden overnemen. “Maar ik moet zeggen dat ik afgelopen seizoen ook al een leidende rol had in het team toen Lutsharel er nog was. Ik ga wat dat betreft niks anders doen.”

“Wat ik zeg: we moeten natuurlijk wel een bepaalde leegte opvullen en dat wordt een uitdaging voor ons als sleutelspelers, maar ik ga niet geforceerd meer doen. Dat zal wel goedkomen, dat gaat geleidelijk natuurlijk.”