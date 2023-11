Feyenoord maakt heel veel indruk: ‘Misschien wel vier klassen beter dan Ajax'

Zondag, 26 november 2023 om 09:02 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:20

Marinus Dijkhuizen heeft zaterdag enorm genoten van het aanvalsspel van Feyenoord. De trainer van stadgenoot Excelsior, die zijn ploeg met 2-4 zag verliezen in de Rotterdamse derby, vindt zelfs dat de huidige nummer twee in de Eredivisie boven alle concurrenten uitstijgt.

"Misschien wel vier klassen beter dan Ajax en AZ, waar we al tegen hebben gespeeld. Ze spelen zó snel, ik heb echt genoten van de wedstrijd", zei Dijkhuizen na afloop van de ontmoeting in het Van Donge & De Roo Stadion op enthousiaste toon tegen het Algemeen Dagblad.

Dijkhuizen was eveneens complimenteus over zijn eigen ploeg. Excelsior kwam via Troy Parrott op 1-1 in de beginwijze en door de 2-3 van Lazaros Lamprou in de slotfase werd het nog spannend in de slotfase van de derby. Die spanning werd even later weggenomen door Santiago Gimenez, die zijn hattrick voltooide.

"We hadden plan B al klaarstaan. Toen werd het net 2-4. Anders had ik het nog wel willen zien", aldus de coach van het goed presterende Excelsior, die eerder dit seizoen met zijn elftal een punt pakte tegen Ajax (2-2) en AZ (1-1).

Feyenoord

Collega Arne Slot was vooral blij met de drie punten die werden meegenomen naar De Kuip. "Als we hier inderdaad met grote cijfers hadden gewonnen, waren de complimenten niet van de lucht geweest. Zoals tegen Lazio (3-1 winst in de Champions League, red.), toen iedereen lyrisch was."

"Maar een paar dagen later tegen FC Twente stonden we met arrogantie op het veld. Of arrogant, dat is niet het juiste woord. Met teveel zelfvertrouwen." Feyenoord verloor eind oktober met 2-1 van FC Twente, tot dusver de enige nederlaag dit seizoen in de Eredivisie.

Slot zag Gimenez zijn tweede hattrick van deze jaargang maken. Dat de Mexicaanse goalgetter bij een 1-1 stand voor open doel miste, is hem vergeven. "Dat overkomt elke spits een keer, eenmaal in de tien jaar", nam de Feyenoord-coach zijn topschutter in bescherming.