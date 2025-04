Feyenoord laat supporters juichen met handtekening tot medio 2029

Givairo Read heeft zijn contract bij Feyenoord tot medio 2029 verlengd. De achttienjarige rechtsback krijgt daarmee een beloning voor zijn stormachtige ontwikkeling in De Kuip.

Feyenoord maakte eerder al melding van een principe-akkoord met Read. De Amsterdammer lag al tot medio 2028 vast in Rotterdam-Zuid, maar heeft daar nu officieel een jaar aan vastgeplakt.

Via de clubwebsite van Feyenoord reageerde Read eerder al op zijn contractverlenging. “Dat Feyenoord mij nu al beloont met een nieuw contract zegt veel over het vertrouwen dat de club in mij heeft.”

“Het gaat allemaal snel, maar ik besef me heel goed hoe bijzonder het is wat ik nu allemaal meemaak. Ik heb de keuze voor de overstap naar Rotterdam bijna twee jaar geleden heel bewust gemaakt en dat het zo is uitgepakt is een bevestiging dat mijn keuze de juiste is geweest”, aldus Read.

Read maakte in de zomer van 2023 de overstap van FC Volendam naar Feyenoord, dat uiteindelijk geen euro betaalde. De kersverse promovendus verzuimde de opleidingsvergoeding op tijd te claimen.

Inmiddels is Read volgens Transfermarkt liefst 12 miljoen euro waard. De teller staat op 29 wedstrijden namens Feyenoord, waarin de jeugdinternational goed was voor 1 doelpunt en 8 assists.