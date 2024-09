Feyenoord laat speler uit het eerste en internetsensatie starten in Youth League

Feyenoord Onder 19 begint om 14:00 uur aan de Youth League middels een thuisduel met Bayer Leverkusen. Het Rotterdamse jeugdelftal kan de hoofdmacht het goede voorbeeld geven door af te rekenen met de leeftijdsgenoten uit Duitsland.

Doelman Ismail Ka (18) staat donderdagmiddag onder de lat bij Feyenoord Onder 19. De verdediging wordt gevormd door Givairo Read (18), Djomar Giersthove (19), Jan Plug (19) en Lugene Arnaud (18). Plug, het neefje van Dirk Kuijt, draagt de aanvoerdersband namens de Rotterdammers.

Rechtsback Read maakt eigenlijk al deel uit van de hoofdmacht van Feyenoord. De Amsterdammer, die onlangs zijn contract verlengde in De Kuip, gaat zijn Europese wedstrijden echter spelen in de Youth League.

Feyenoord Onder 19 treedt donderdagmiddag aan met een zeer jong middenveld. Nassim El Harmouz (16), Tobias van den Elshout (17) en Ayoub Ouarghi (16) krijgen de kans van trainer Dennis te Braak. Met name de naam van Ouarghi zal bij menig voetballiefhebber al een belletje doen rinkelen.

Het Amsterdamse toptalent is al enige tijd te zien in video’s van de razendpopulaire freestyler Touzani. Door zijn deelname aan de video’s staat Ouarghi bij een deel van de jeugd bekend als ‘Ayoub het monster’.

Voorin moeten Aymen Sliti (18), Kelvin Neijenhuis (16) en Zépiqueno Redmond (17) voor de doelpunten zorgen. Daarbij is vooral de piepjonge Neijenhuis uit Zierikzee een One to Watch. In 36 jeugdwedstrijden die officieel zijn vastgesteld door Transfermarkt wist Neijenhuis liefst 33 keer te scoren. Shaqueel van Persie (17), de zoon van clubicoon Robin, kampt al lange tijd met een blessure.

Bij de bezoekers uit Leverkusen staat donderdagmiddag ook een Nederlander in de basis. De in Winterswijk geboren Othniël Raterink (18) gaat op Varkenoord als rechtsback aantreden. Jeugdinternational Raterink wordt door Leverkusen gehuurd van De Graafschap.

De wedstrijd tussen Feyenoord Onder 19 en Bayer Leverkusen Onder 19 is live te volgen via Feyenoord ONE. Later vandaag zal er op Voetbalzone ook een wedstrijdverslag te lezen zijn.

Opstelling Feyenoord Onder 19: Ka; Read, Giersthove, Plug, Arnaud; El Harmouz, Van den Elshout, Ouarghi; Sliti, Neijenhuis, Redmond.