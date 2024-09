Feyenoord krijgt zeer lovende reacties op gloednieuw derde shirt: ‘Dit is kunst’

Feyenoord heeft zijn derde shirt gepresenteerd. Via de officiële kanalen delen de Rotterdammers beelden van een groen-wit tenue, dat vanaf 25 september te koop is. De eerste reacties van fans zijn lovend.

Feyenoord, Castore en het Rotterdamse lifestylemerk BANLIEUE hebben de handen ineengeslagen voor de creatie van een derde tenue voor seizoen 2024/25.

Deze samenwerking brengt een unieke combinatie van stijl, historie en passie naar de supporters. Het ontwerp van het nieuwe tenue is geïnspireerd op het iconische groen-witte Feyenoord-uitshirt van seizoen 2003-2004, dat in 2020 door Feyenoord-supporters werd verkozen tot het mooiste uitshirt in de geschiedenis van de club.

Feyenoord

Het derde tenue is voorzien van een gecombineerd Castore x BANLIEUE-logo, dat zichtbaar zal zijn in alle competities behalve de UEFA Champions League, als gevolg van de reglementen zoals opgesteld door de UEFA.

Het nieuwe derde tenue is vanaf woensdag 25 september te koop via fanshop.feyenoord.nl, de fysieke Feyenoord Fanshops, de Castore-winkel Lijnbaan Rotterdam, de BANLIEUE-winkels en bij diverse sportretailers.

Het shirt wordt zeer goed ontvangen door de supporters van Feyenoord, zo blijkt uit de reacties onder de foto’s op sociale media. “Kunst”, zo schrijft een gebruiker op X.

“Eindelijk na jaren weer eens een mooi uitshirt”, zo schrijft een ander. “Waarom heeft zo'n simpel en toch geweldig shirt zolang uit moeten blijven?”, vraagt weer iemand anders zich af.