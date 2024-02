Feyenoord-keeper Wellenreuther ziet er na haartransplantatie heel anders uit

Niet geliefd bij iedereen, maar het privéleven van de voetballers en hun WAGs is de guilty pleasure van menig liefhebber. Voetbalzone staat uiteraard in het teken van het voetbalnieuws, maar heeft in Goals & Gossip ook aandacht voor het uiterlijk van Feyenoord-keeper Timon Wellenreuther, die er compleet anders uitziet dan een halfjaar geleden.

Wellenreuther staat door de blessure van Justin Bijlow plots weer in het middelpunt van de aandacht. De keeper van Feyenoord viel zondag in de Eredivisie in tegen AZ (0-1 winst) en staat woensdag in de basis voor de TOTO KNVB Beker-wedstrijd tegen opnieuw AZ.

De Duitser lijkt afgelopen zomer een haartransplantatie te hebben ondergaan, want zijn uiterlijk is behoorlijk veranderd ten opzichte van een halfjaar terug. Profvoetballers hebben doorgaans alleen de zomerstop als optie om een dergelijke behandeling te ondergaan, omdat je daarna twee weken niet mag sporten. Het duurt na een transplantatie ongeveer een half jaar voordat de eerste resultaten zichtbaar worden.

Timon Wellenreuther op 27 augustus 2023.

Timon Wellenreuther op 7 februari 2024.

