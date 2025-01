Feyenoord houdt nauwelijks spelers over: basisklant tegen Bayern München uit de roulatie

Feyenoord leverde woensdag een prestatie van groots formaat af door Bayern München met 3-0 terug naar Duitsland te sturen. Dat deed de ploeg van Brian Priske met een behoorlijk gehavende selectie. Die wordt nu nog verder uitgedund.

Quinten Timber, Hwang in-beom, Ramiz Zerrouki en Gjivai Zechiël. Het rijtje middenvelders waar Priske, die vermoedelijk alsnog ontslagen wordt als hoofdtrainer van Feyenoord, tegen der Rekordmeister geen beroep op kon doen.

Ook invaller Chris-Kévin Nadje kon slechts enkele minuten meedoen, aangezien ook hij herstellende was van een blessure. Jakub Moder, de middenvelder die Feyenoord onlangs bij Brighton & Hove Albion wegkocht, was nu nog niet inzetbaar in het miljardenbal.

Priskes oplossing: het doorschuiven van Thomas Beelen naar het middenveld, waar hij vergezeld werd door Calvin Stengs en Antoni Milambo. Stengs versierde een strafschop, waar Santiago Gimenez de 2-0 vanuit binnenschoot.

Diezelfde Stengs moest zich echter na vijftig minuten laten vervangen en heeft een hamstringblessure opgelopen, meldt het Algemeen Dagblad. "Daardoor staat hij voorlopig buitenspel en lijkt hij de wedstrijden tegen Lille en Ajax van volgende week sowieso te missen."

Stengs was juist net teruggekeerd bij Feyenoord, nadat de creatieve linkspoot met een knieblessure twee maanden lang aan de kant had gestaan. Het is voor Priske dus te hopen dat de ziekenboeg snel leegstroomt.

Vooral op het middenveld, met het ontbreken van Timber, Hwang en nu dus ook Stengs, ontstaan grote gaten. Volgende week wachten dus ontmoetingen met Ajax en Lille, waarna de bekertopper tegen PSV enkele dagen later ook voor de deur staat.