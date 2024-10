Feyenoord herinnert Ajax op ochtend van Klassieker fijntjes aan 10-0 totaalstand van afgelopen seizoen

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor De Klassieker, met Feyenoord dat nog even terugblikt op de ruime zeges op Ajax van vorig seizoen.

Feyenoord brengt zijn supporters woensdagochtend via X alvast in de stemming voor De Klassieker tegen Ajax van woensdag. Via een speciaal daarvoor gemaakte video wordt met een spelletje tafelvoetbal verwezen naar afgelopen seizoen, toen de Rotterdammers tweemaal met ruime cijfers wonnen van de eeuwige rivaal.

Het elftal van toenmalig trainer Arne Slot had in september vorig jaar geen kind aan Ajax, tot grote woede van de Amsterdamse aanhang. Door ongeregeldheden in de Johan Cruijff ArenA werd de topper bij een 0-3 tussenstand gestaakt. De wedstrijd werd enkele dagen later uitgespeeld en het veel betere Feyenoord stapte met een 0-4 zege van het veld. Het restant werd overigens zonder toeschouwers afgewerkt.

Ruim een halfjaar later was Ajax wederom kansloos tegen Feyenoord. De Rotterdamse ploeg wervelde over het veld in De Kuip en leidde bij rust al met 3-0. De bezoekers uit Amsterdam vertrokken uiteindelijk uit de havenstad met een beschamende 6-0 nederlaag.

Voor Ajax is er woensdag dus de kans om revanche te nemen voor de dramatische duels van afgelopen seizoen. Beide topteams hebben tot dusver negentien punten verzameld, al had Feyenoord daar een wedstrijd meer voor nodig. De Klassieker in Rotterdam-Zuid begint om 18:00.