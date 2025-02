Feyenoord heeft Oussama Targhalline binnen en maakt direct zijn rugnummer bekend

Met Oussama Targhalline heeft Feyenoord de beoogde nieuwe middenvelder binnen. De Rotterdammers maken woensdag officieel melding van de komst van de Marokkaans international, die rugnummer 28 zal dragen en tot medio 2028 tekent in de Kuip.

De 22-jarige Targhalline komt over van het Franse Le Havre en vormt samen met Stephano Carrillo de twee laatste winteraanwinsten van Feyenoord. Vooral voor de middenvelder hoeft directeur Dennis te Kloese de portemonnee niet ver open te trekken.

Hoewel Feyenoord geen melding maakt van de exacte transfersom, zal de huidig nummer vijf van de Eredivisie waarschijnlijk slechts enkele tonnen betalen voor de komst van de enkelvoudig Marokkaans international.

"Ik ben heel trots om hier te zijn en te gaan spelen voor zo’n grote club met zo’n rijke historie en veel behaalde successen", aldus Targhalline. "Afgelopen zomer toonde Feyenoord al interesse, na de Olympische spelen van Parijs."

"Daar spreekt voor mij veel vertrouwen uit. In de afgelopen dagen is alles in een stroomversnelling geraakt en is het er daadwerkelijk van gekomen. En nu ik hier ben ga ik er alles aan doen om zo snel mogelijk het elftal te kunnen helpen."

De 1 meter 86 lange controleur lag tot het einde van juni vast bij Le Havre en daarom valt de transfersom dus betrekkelijk laag uit. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt Targhalline een marktwaarde van drie miljoen euro.

Targhalline maakte in 2020 de overstap van Marokko naar Marseille, dat hem voor een half miljoen euro overnam. Hij brak daar echter nooit door. Na een teleurstellende uitleenbeurt aan Alanyaspor vertrok hij transfervrij naar Le Havre. Met die club promoveerde hij naar de Ligue 1, maar door blessureleed speelde hij weinig.