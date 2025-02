Santiago Gimenez heeft zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord gespeeld. De Rotterdammers werken met AC Milan aan de laatste details van de transfer van de 23-jarige spits, die het uitgaande transferrecord gaat verbreken. De Italianen deden een ‘niet te weigeren voorstel’, meldt Martijn Krabbendam van Voetbal International. Gimenez stapt volgens buitenlandse media vandaag nog op het vliegtuig naar Milaan.

Wat de Italianen precies betalen, is nog niet bekend. Duidelijk is in ieder geval dat het meer dan 32 miljoen euro is. Dat bedrag leverde Mats Wieffer afgelopen zomer op toen hij naar Brighton & Hove Albion vertrok. Gimenez is volgens Transfermarkt 37 miljoen euro waard.

De transfer van de publiekslieveling hing al langer in de lucht. Gimenez bereikte vorige week een persoonlijk akkoord met Milan over een contract tot medio 2028, met de optie op nog een jaar. Fabrizio Romano meldde al snel dat de doelpuntenmaker dolgraag de stap naar de rode club uit Milaan wilde maken.

Milan zou de speler en zijn zaakwaarnemer al hebben verteld dat de transfer zeker weten in orde zou komen. Gimenez vond het risico om wederom ‘nee’ te zeggen tegen een miljoenentransfer – hij wees in de zomer Nottingham Forest nog af – te groot en wilde nú naar Milan.

Brian Priske ging vrijdagmiddag tijdens de persconferentie in op het naderende vertrek van zijn spits. “Ik wil Gimenez heel graag bij ons houden. Hij is een ongelooflijk goede speler en heeft de laatste seizoenen bewezen dat hij de beste spits van Nederland is. Ik hoop dat hij blijft, maar dat is niet alleen mijn beslissing. Daar gaan het bestuur en Dennis ook over. Ik weet dat ze het beste zullen doen voor de club.”

De trainer snapt Gimenez wel. “Ik begrijp spelers die heel veel ambitie hebben. Ambitie hebben is heel belangrijk, dat is de brandstof voor spelers en mensen die hard werken in de sport om hun dromen te bereiken. Ik snap hem zeker.”

Recordtransfer Feyenoord

Gimenez gaat tweeënhalf jaar na zijn komst met een recordtransfer de deur uit bij Feyenoord. Het huidige record staat op naam van Wieffer, die voor 32 miljoen euro naar the Seagulls vertrok. De transfersom van de Mexicaans international zal vermoedelijk rond de 35 miljoen euro liggen. Hij kostte de Rotterdammers slechts zes miljoen euro.

Gimenez kwam tot 105 wedstrijden namens Feyenoord, waarin hij goed was voor 65 doelpunten en 14 assists. In zijn eerste seizoen in Rotterdam-Zuid won hij direct de landstitel, het jaar daarna legde de ploeg van Arne Slot beslag op de TOTO KNVB Beker. De Mexicaan lag nog tot medio 2027 vast bij de nummer vier van de Eredivisie.