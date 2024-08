Feyenoord en Southampton bereiken akkoord over transfer Justin Bijlow

Justin Bijlow is niet lang speler van Feyenoord meer. De Rotterdammers hebben volgens Fabrizio Romano namelijk een akkoord bereikt met Southampton, waardoor de doelman zijn transfer naar de Premier League snel kan afronden.

"De clubs hebben een akkoord bereikt", schrijft de transfergoeroe op X. "De laatste plooien worden nu gladgestreken, waarna Bijlow naar Engeland vliegt voor de medische keuring."

Wat voor bedrag er met de transfer van Bijlow gemoeid gaat wordt niet bekend uit de berichtgeving van Romano. De 26-jarige keeper heeft in Rotterdam-Zuid nog een contract tot medio 2026 en is volgens Transfermarkt zo'n dertien miljoen euro waard.

Bij Feyenoord was Bijlow op het tweede plan geraakt. Brian Priske koos voorafgaand aan het seizoen voor Timon Wellenreuther als eerste doelman en dus mocht de geboren Rotterdammer uitkijken naar een vertrek.

Dat lijkt er nu dus van te komen. Bijlow reist op korte termijn af naar Engeland, waar hij een medische keuring zal ondergaan en vervolgens zijn transfer kan afronden.

Bij Southampton wordt de Oranje-international, die afgelopen zomer nog met het Nederlands elftal mee was naar het EK in Duitsland, gezien als nieuwe eerste keus onder de lat. Alex McCarthy verdedigde in het eerste duel van dit seizoen van the Saints het doel, maar de 34-jarige Engelsman wordt niet als eerste keeper overwogen.

Southampton beschikt overigens ook over de 22-jarige Gavin Bazunu. De talentvolle Ier is echter minstens de rest van het kalenderjaar geblesseerd en zal dus aanvankelijk geen concurrent van Bijlow zijn.