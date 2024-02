Feyenoord en PSV tonen concrete interesse in Vitesse-smaakmaker Hadj-Moussa

Feyenoord en PSV zijn concreet in de markt voor Anis Hadj-Moussa, zo weet Voetbalzone. De Eindhovenaren hebben zelfs al een bod uitgebracht op de 22-jarige vleugelaanvaller van de Belgische tweededivisionist Patro Eisden, die tijdens de tweede seizoenshelft wordt gehuurd door Vitesse.

De Arnhemmers verkochten Million Manhoef deze winter voor vier miljoen euro aan Stoke City, waarna Hadj-Moussa op huurbasis overkwam uit België. Bij Vitesse heeft de rechtsbuiten in zijn eerste optredens een uitstekende indruk achtergelaten.

Met zijn spel heeft Hadj-Moussa nu de interesse gewekt van verschillende clubs. Feyenoord is naar verluidt ook bereid om zich met PSV in de strijd om de aanvaller te mengen. Bij de Rotterdammers kan hij eventueel Yankuba Minteh, die momenteel wordt gehuurd van Newcastle United, opvolgen, terwijl Johan Bakayoko bij PSV belangstelling geniet van clubs uit de Premier League.

Hadj-Moussa kan eveneens rekenen op interesse uit Engeland. Daarnaast werd afgelopen zondag tijdens het gelijkspel met FC Volendam (1-1) Rayo Vallecano-scout Hamzah Sadiek voor hem op de tribune van Vitesse gespot.

De vleugelflitser ligt nog tot medio 2025 vast bij Patro Eisden, dat opnieuw boven verwachting presteert onder leiding van trainer Stijn Stijnen en meedoet om promotie naar het hoogste niveau in België. Na zijn optreden tegen Volendam kon de Algerijnse voetballer, die ook over de Franse nationaliteit beschikt, op enorm veel lof van verschillende analisten rekenen. "Wat een speler!", zei Marciano Vink over Hadj-Moussa in Dit was het Weekend.

Hij draaide de verdedigers van Volendam met sierlijke zaalvoetbalachtige kapbewegingen helemaal dol. "Ik vind dit echt... Dit heb ik heel lang niet gezien, dat een speler zó gevaarlijk kan zijn op de vierkante meter", zei Vink. "Hij heeft een prachtige kapbeweging in huis. Hij was veruit de gevaarlijkste op het veld.”

René van der Gijp was bij Vandaag Inside eveneens lyrisch over de smaakmaker van Vitesse. “Die kan dus tien keer beter voetballen dan Carlos Forbs van Ajax”, zei de analist. “Hadj-Moussa kan écht voetballen. Forbs is snel, maar hij kan écht voetballen.” Ook Ibrahim Afellay deelde bij Studio Voetbal de nodige complimenten uit: "Echt bizar, dit soort spelers zie je bijna niet meer op de voetbalvelden."

