Feyenoord en PSV leven hartstochtelijk mee met Liverpool na incident tijdens huldiging

Liverpool heeft een statement afgegeven na het incident dat maandag plaatsvond tijdens de huldiging in de stad. Een auto reed in op supporters van Liverpool die langs de kant van de weg stonden om de bus van de kampioen van Engeland van dichtbij te kunnen aanschouwen.

''We staan in direct contact met de politie van Merseyside over het incident op Water Street, dat zich eerder vanavond aan het einde van de parade heeft voorgedaan'', zo valt te lezen in het statement van de clubleiding van Liverpool.

''Onze gedachten en gebeden zijn bij de slachtoffers van dit ernstige incident. We blijven onze volledige steun bieden aan de hulpdiensten en lokale autoriteiten die dit incident behandelen'', voegt het bestuur van the Reds toe aan de berichtgeving omtrent het incident.

Diverse clubs spreken onder het bericht op X hun steun uit richting Liverpool. ''Liefde voor Liverpool en iedereen die erbij betrokken is…'', zo schrijft Feyenoord. ''Onze gedachten zijn bij iedereen bij Liverpool FC en bij de getroffenen'', leeft ook PSV mee met de kampioen van Engeland.

Onder meer Manchester United, Everton, Tottenham Hotspur, Nottingham Forest, Crystal Palace, Leeds United, Manchester City en Rangers hebben inmiddels ook hun steun uitgesproken voor Liverpool.

Tijdens de huldiging van kampioen Liverpool in het stadscentrum werden meerdere mensen aangereden, zo meldden diverse Britse media maandag. Hulpdiensten rukten massaal uit om de gewonden te verzorgen.

Het incident vond rond 18.00 Nederlandse tijd plaats op Dale Street, net nadat de spelersbus van Liverpool daar doorheen was gereden. Volgens de BBC zijn minstens drie slachtoffers afgevoerd naar het ziekenhuis.

Hoeveel slachtoffers in totaal betrokken zijn bij het voorval, is nog niet openbaar gemaakt. Er circuleren op de sociale media in ieder geval schokkende beelden van de aanrijding.

Op de beelden vanuit een gebouw dicht in de buurt is te zijn dat de betreffende auto bewust op de schare met fans inrijdt. Veel mensen rennen hard weg en er is duidelijk veel schrik bij de aanhang van Liverpool.