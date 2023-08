Feyenoord en Dinamo Zagreb bereiken principe-akkoord over Ivanusec

Maandag, 7 augustus 2023 om 14:15 • Wessel Antes • Laatste update: 16:10

Luka Ivanusec gaat de overstap maken van Dinamo Zagreb naar Feyenoord, zo meldt journalist Mikos Gouka van Het Algemeen Dagblad maandag. De 24-jarige linksbuiten van het nationale elftal van Kroatië komt na het Europese tweeluik met AEK Athene naar Rotterdam-Zuid om zijn transfer af te ronden. Volgens journalist Mikos Gouka sluit Ivanusec aan bij Feyenoord tijdens de tweede Eredivisie-wedstrijd van het seizoen, op bezoek bij stadgenoot Sparta. Volgens 1908.nl gaat de rechtspoot, die ook als aanvallende middenvelder kan spelen, tot medio 2028 tekenen in De Kuip.

Feyenoord is al weken bezig met de komst van Ivanusec en is nu mondeling overeengekomen met Dinamo Zagreb. De veertienvoudig international treft met zijn huidige werkgever op dinsdag 8 en 15 augustus het Griekse AEK in de derde voorronde van de Champions League, waarna hij naar Rotterdam zal komen voor zijn medische keuring en het afronden van de transfer. Feyenoord mist Ivanusec dus nog tijdens de seizoensopening tegen Fortuna Sittard van zondagmiddag (14.30 uur) en zal de Kroaat pas volgende week officieel verwelkomen.

Ivanusec was de afgelopen weken in topvorm bij Dinamo Zagreb, dat over twee duels met 6-0 wist te winnen van FC Astana in de tweede voorronde van de Champions League. In de afgelopen wedstrijden werd hij al een aantal keer gespaard door trainer Igor Biscan, die afgelopen weekend al aangaf dat de club Ivanusec ‘gaat missen’. Volgens de laatste berichtgeving uit Kroatië gaat Feyenoord een bedrag van 8 tot 10 miljoen euro betalen voor de diensten van Ivanusec, die zelf al langere tijd in Rotterdam wil tekenen.

Ivanusec, die volgens Transfermarkt zo’n 12 miljoen euro waard is, speelt sinds de zomer van 2019 voor Dinamo Zagreb, dat hem destijds voor 3 miljoen euro overnam van NK Lokomotiva. In Zagreb ligt Feyenoords kersverse buitenspeler momenteel nog tot medio 2026 vast, maar dat contract gaat hij dus niet uitdienen. In 170 officiële wedstrijden voor de Kroatische topclub was Ivanusec goed voor 36 doelpunten en 19 assists. Trainer Arne Slot zal nog even geduld moeten hebben, maar kan zijn nieuwe sterspeler op korte termijn verwelkomen in De Kuip.