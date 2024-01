‘Feyenoord doet bod van veertien miljoen euro op jonge aanvaller’

Feyenoord heeft zich bij het Uruguayaanse Liverpool FC gemeld voor Luciano Rodríguez, zo meldt Germán García Grova van TyC Sports. De Rotterdammers hebben naar verluidt een bod neergelegd van tien miljoen euro, wat middels bonussen kan oplopen naar veertien miljoen euro. 1908.nl schrijft dat er van een officieel bod nog geen sprake is, maar dat Feyenoord de interesse wel kenbaar heeft gemaakt.

Liverpool zal echter niet akkoord gaan met het bod van veertien miljoen euro inclusief bonussen, zo laat TyC Sports weten. De club wil namelijk vijftien miljoen euro zien voor de aanvaller en een doorverkooppercentage van dertig procent bedingen. De club gaat volgens 1908.nl 'enorm hoog in de boom zitten'.

Feyenoord ziet in Rodríguez een optie voor zowel de spits- als rechtsbuitenpositie, zo klinkt het. De jeugdinternational van Uruguay kwam vorig seizoen tot 9 doelpunten en 6 assists in 34 wedstrijden namens Liverpool.

Rodríguez kwam in 25 van die 34 duels uit als rechtsbuiten, waardoor het aannemelijk is dat Feyenoord hem in eerste instantie op de rechterflank van de aanval wil posteren. Dat is ook precies de positie waar Arne Slot nog zoekende is.

Javairô Dilrosun was vrijwel volledig uit beeld verdwenen in de eerste seizoenshelft, maar knokte zich twee wedstrijden voor de winterstop terug in het elftal en geniet nu weer het vertrouwen van Slot. De buitenspeler betaalde dat in het duel met NEC (2-2) van afgelopen weekend terug met een doelpunt.

Recordaanwinst

Mocht Feyenoord deze winter inderdaad aan de haal gaan met Rodríguez, dan zal de club het eigen transferrecord moeten verbreken. Dávid Hancko is momenteel de duurste inkomende transfer van de Rotterdammers. De Slowaakse mandekker kostte Feyenoord 8,3 miljoen euro.

De regerend landskampioen deed afgelopen zomer ook zaken met Cercle Brugge, Dinamo Zagreb en FC Twente voor respectievelijk Ayase Ueda (8 miljoen), Luka Ivanusec (7,8 miljoen) en Ramiz Zerrouki (7,2 miljoen euro). Daartegenover stond de recordverkoop van Orkun Kökçü, die Feyenoord voor 25 miljoen euro inruilde voor Benfica.