Feyenoord denkt aan ‘één van meest tactisch geschoolde trainers in Eredivisie’

De huidige Feyenoord-staf heeft trainer Rogier Meijer hoog zitten, zo weet het Algemeen Dagblad te melden. In een analyse wordt de huidige coach, naast Joseph Oosting, genoemd als een mogelijke opvolger van Arne Slot.

Nu de interesse van Liverpool in Slot concreet begint te worden, moet Feyenoord serieus gaan denken aan geschikte coaches die het roer van de succestrainer over kunnen nemen.

Woensdagochtend meldde De Telegraaf al dat Feyenoord Oosting 'op de radar als mogelijke vervanger'. Het Algemeen Dagblad speculeert verder over de mogelijke vervangers van Slot en weet dat de huidige staf van de Rotterdammers erg onder de indruk is van de kwaliteiten van Meijer.

“De man die zondag in de bekerfinale nog de tegenstander coachte, wordt door de technische staf van het huidige Feyenoord gezien als één van de meest tactisch geschoolde trainers in de Eredivisie. Iemand ook die in staat is om wedstrijden naar zijn hand te zetten”, zo schrijft het AD.

De krant noemt nog een aantal Nederlanders die gezien kunnen worden als mogelijke opvolgers, al is het bij die namen niet duidelijk hoe de Feyenoord-staf of de clubleiding naar hen kijkt.

Verder worden onder meer Giovanni van Bronckhorst, Pepijn Lijnders, Albert Stuivenberg en Dick Schreuder genoemd. In het buitenland ziet het dagblad Jesse Marsch, Nuri Sahin en Bo Svensson als eventuele kandidaat-opvolgers.

Sipke Hulshoff

Slot zou, mits hij inderdaad naar Liverpool verkast, voornemens zijn om Hulshoff mee te nemen. De loyale rechterhand van Slot werd voorzichtig genoemd als mogelijke opvolger, maar als het aan Slot ligt gaat hij dus 'gewoon' mee naar Engeland.