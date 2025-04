Feyenoord boekt knappe zege bij AZ en zet PSV verder onder druk

Feyenoord heeft zaterdag zijn vierde overwinning op rij geboekt in de Eredivisie. De ploeg van Robin van Persie behaalde een felbevochten overwinning op bezoek bij AZ dankzij een eigen doelpunt van Zico Buurmeester: 0-1. Feyenoord voert de druk op nummer twee PSV daarmee verder op en staat nu twee punten achter (maar heeft wel een wedstrijd meer gespeeld). AZ maakt een pas op de plaats en moet zelfs vrezen de zesde plaats kwijt te raken aan Go Ahead Eagles.

Feyenoord moest het in Alkmaar stellen zonder Hwang In-Beom, die niet fit genoeg was en vervangen werd door Gijs Smal. Ayase Ueda kreeg voorin de voorkeur boven Julián Carranza. Bij AZ koos Martens voor Kristijan Belic op het middenveld in plaats van Kees Smit.

Het eerste serieuze gevaar ontstond in de negende minuut na een lange bal van AZ-keeper Jeroen Zoet. Gernot Trauner zat mis, waarna Troy Parrott ervandoor kon. Timon Wellenreuther kon het schot van de AZ-spits wegtikken. Even later raakte een hoekschop van Peer Koopmeiners de lat.

Feyenoord had het in de openingsfase van de wedstrijd lastig. Een prachtige sliding van Dávid Hancko voorkwam in de zeventiende minuut dat Ernest Poku doorbrak richting het doel van Feyenoord. Ook de Rotterdammers deden daarna van zich spreken. Zo profiteerde Feyenoord bijna van een zwakke pass van Zoet, maar Bruno Martins Indi kon de bal nog net opruimen.

In de 32ste minuut viel het openingsdoelpunt van Feyenoord. Zico Buurmeester liet zich in het strafschopgebied van de bal zetten. Een voorzet van Igor Paixão werd daarna door de middenvelder van AZ ongelukkig in eigen doel gekopt: 0-1. Vlak voor rust probeerde Feyenoord het nog eens via Anis Hadj Moussa, die na een gevaarlijke dribbel in het zijnet schoot.

Het ontbrak AZ aan creativiteit om Feyenoord echte problemen te bezorgen. Maarten Martens probeerde dat in de 55ste minuut om te draaien met het inbrengen van Smit en Ruben van Bommel. AZ creëerde drie minuten later eindelijk een grote kans: een boogballetje van Belic over de defensie zette Parrott helemaal vrij. De Ier leek de bal achter Wellenreuther te tikken, maar de keeper van Feyenoord wist de bal vlak voor de doellijn alsnog op te rapen.

Feyenoord dacht de wedstrijd daarna tweemaal in het slot te gooien, maar zag beide gemaakte doelpunten afgekeurd worden na een VAR-ingreep. Eerst scoorde Ueda op aangeven van Hadj Moussa, maar bleek de Japanner nipt buitenspel te hebben gestaan.

In de 81ste minuut liet Bruno Martins Indi zich van de bal zetten door Carranza, die koud in het veld binnentikte. Na het bekijken van de beelden besloot Jeroen Manschot echter dat Carranza een overtreding beging op Martins Indi: geen goal.

AZ bleef daardoor in de wedstrijd en kwam in de vierde minuut van de blessuretijd dicht bij een gelijkmaker. Wellenreuther grabbelde op een schot uit een hele lastige hoek van Jayden Addai, maar had geluk dat de bal over dwarrelde. Zo neemt Feyenoord drie punten mee uit Alkmaar.