Feyenoord boekt groot succes en verlengt contract sleutelspeler tot medio 2028

Dávid Hancko gaat zijn contract bij Feyenoord verlengen, zo meldt de club vrijdag via de officiële kanalen. De 25-jarige verdediger, die in de zomer van 2022 overkwam van Sparta Praag, heeft met Feyenoord een akkoord bereikt om de lopende overeenkomst open te breken en met twee jaar te verlengen tot medio 2028. Hancko zet binnenkort zijn handtekening onder het nieuwe contract.

“Ik ben er elke keer weer trots op dat ik het shirt van Feyenoord draag en in een kolkende Kuip mag spelen voor een uitzinnig publiek, dus langer bijtekenen was een makkelijke beslissing”, zo laat Hancko in een reactie weten op de clubsite.

“Mijn eerste jaar bij Feyenoord was met het landskampioenschap al heel bijzonder, ik ben hier op mijn plek in Rotterdam en ik kijk uit naar wat de toekomst brengt. Ik ben ervan overtuigd dat er nog genoeg moois in het verschiet ligt. Daar wil ik natuurlijk onderdeel van uit blijven maken.”

Feyenoord laat in het persbericht weten zeer verheugd te zijn met de contractverlenging en de club heeft lovende woorden over voor de centrumverdediger. “Hancko maakte na zijn komst naar Rotterdam gelijk een onuitwisbare indruk.”

“Als stabiele kracht in de as van de verdediging was hij een belangrijke pion in het kampioenselftal van Feyenoord van afgelopen seizoen, en oogstte hij unaniem lof bij de buitenwereld voor zijn gedegen spel en werd hij geprezen als een van de revelaties van de Eredivisie”, zo valt te lezen op de website van de club.

De geboren Slowaak, die inmiddels al 66 wedstrijden op zijn naam heeft voor Feyenoord waarin hij goed was voor vijf doelpunten en zes assists, is ook dit seizoen een van de vaste waarden van het team van Arne Slot.

Met de nationale ploeg van Slowakije wist 35-voudig international Hancko zich eind november te plaatsen voor het EK 2024 in Duitsland.

