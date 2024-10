Feyenoord bereikt principeakkoord en gaat contract snel verlengen tot medio 2029

Feyenoord en Igor Paixão hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe verbintenis, zo maken de Rotterdammers bekend via de officiële kanalen. De 24-jarige aanvaller gaat op korte termijn zijn handtekening zetten onder een contract dat loopt tot medio 2029. Paixão ligt daardoor twee jaar langer vast in Rotterdam-Zuid.

“De overstap naar Feyenoord heeft mij tot nu toe al heel veel goeds gebracht”, laat Paixão optekenen. “Ik voel dan ook nog elke dag de trots dat ik voor deze mooie club mag spelen en leef hier mijn droom.”

“Samen met mijn familie hebben de mensen mij hier geholpen bij het aanpassen na mijn overgang vanuit Brazilië. Daar ben ik dankbaar voor. Ik zal dan ook hard blijven werken om bij te kunnen dragen aan meer successen in de komende jaren”, aldus de behendige dribbelaar.

Paixão is ook onder Brian Priske een vaste waarde bij Feyenoord. De linksbuiten stond dit seizoen tot dusver in elk duel in de basis. De teller staat na 12 wedstrijden op twee doelpunten en zes assists, waarvan drie in de Champions League. Paixão staat daarmee met Joshua Kimmich en Jeremie Frimpong op de gedeelde eerste plaats in het miljardenbal.

De rechtspoot kwam in de zomer van 2022 voor 4,5 miljoen euro over van het Braziliaanse Coritiba. Paixão won in zijn eerste jaar onder Arne Slot gelijk de landstitel met Feyenoord. Vorig seizoen werd de TOTO KNVB Beker in de wacht gesleept. In totaal staat de Braziliaan op 94 optredens voor de Rotterdammers, waarin hij goed was voor 23 doelpunten en 16 assists.