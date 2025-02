Feyenoord bereikt akkoord en heeft er per direct een optie bij op het middenveld

Feyenoord heeft overeenstemming bereikt met Heracles Almelo over een vervroegde terugkeer van Shiloh ’t Zand, zo meldt de club dinsdag via de officiële kanalen. De middenvelder zou eigenlijk het seizoen afmaken, maar de betrokken partijen bereikten een akkoord over de beëindiging van de huurdeal.

De club uit Overijssel werkt mee aan de wens van Feyenoord en de 21-jarige middenvelder voor het vervroegd stopzetten van de huurovereenkomst, waardoor ’t Zand het seizoen af kan maken in Rotterdam.

’t Zand, die in maart vorig jaar zijn officieuze debuut maakte voor Feyenoord 1, vertrok na een succesvolle verhuurperiode bij FC Dordrecht in de Keuken Kampioen Divisie afgelopen zomer op huurbasis naar de Eredivisionist uit Almelo.

Bij Heracles speelde hij in een half seizoen negentien officiële wedstrijden waaronder zeventien in de Eredivisie en twee in het KNVB Bekertoernooi. De op Varkenoord opgeleide ‘t Zand, wiens contract in mei vorig jaar door Feyenoord werd verlengd, ligt nog vast tot medio 2028 in Rotterdam.

Volgens de aanvullende berichtgeving van 1908.nl zou ‘wederzijdse ontevredenheid’ de directe aanleiding zijn voor het beëindigen van de samenwerking.

Bij Feyenoord gaat ‘t Zand, die per direct aansluit bij de selectie, spelen met rugnummer 25.