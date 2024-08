Feyenoord achter de schermen bezig met concurrent voor Ramiz Zerrouki

Feyenoord is achter de schermen nog steeds bezig met Bologna-middenvelder Oussama El Azzouzi, zo schrijft journalist Martijn Krabbendam in een uitgebreid artikel namens Voetbal International. De 23-jarige controleur ligt bij zijn club in Italië nog tot medio 2027 vast.

Volgens Krabbendam wil Feyenoord de komende weken nog een aantal spelers lozen. “Leo Sauer gaat naar NAC Breda, maar dat is om aan het spelen te komen. Het gaat om Kasanwirjo, Pedersen, López, Ezequiel Bullaude en Patrik Walemark, voor wie er veel belangstelling is uit Zweden.”

Chris-Kévin Nadje, Antef Tsoungui en Givairo Read worden omschreven als ‘talentvol, maar nog niet klaar voor Feyenoord 1’. “In een ideale wereld wordt ook Gjivai Zechiël verhuurd. Hij was vorig seizoen geblesseerd en laat nu zien dat hij beloftevol is, maar wel minuten nodig heeft.”

Eredivisie PEC Zwolle ZWO 2024-08-18T12:30:00.000Z 14:30 Feyenoord FEY

Serie A Bologna BOL 2024-08-18T16:30:00.000Z 18:30 Udinese UDI

Antoni Milambo, die tijdens het teleurstellende 1-1 gelijkspel met Willem II trefzeker was, lijkt wel te mogen blijven. Lutsharel Geertruida, Dávid Hancko en Santiago Gimenez worden genoemd als spelers die bij een goed bod nog kunnen vertrekken. Calvin Stengs vertrekt op korte termijn naar Charlotte FC.

Feyenoord gaat zich de komende weken ook nog versterken. Hugo Bueno was zaterdagavond al in De Kuip en zal op korte termijn gepresenteerd worden als huurling van Wolverhampton Wanderers. Daarna zal Feyenoord zich richten op nieuwe aanwinsten voor andere posities.

“Feyenoord is achter de schermen nog steeds bezig met Oussama El Azzouzi van Bologna”, weet Krabbendam, die schrijft dat de Rotterdammers Liverpool proberen te verleiden om Sepp van den Berg te laten gaan. “Het prijskaartje van twintig miljoen is te gortig, maar op een creatieve manier, vast bedrag plus bonussen, zou Feyenoord richting die som kunnen komen.”

Voor de voorhoede wordt de naam van Ibrahim Osman genoemd. “De aanvaller van Brighton & Hove Albion staat op de lijst, dat gaat dan om huur.” The Seagulls betaalden deze zomer nog een kleine 20 miljoen euro aan FC Nordsjaelland om de negentienjarige Ghanees los te weken.