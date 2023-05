Feyenoord-aanwinst kijkt uit naar nieuw seizoen: ‘Denk alleen dat hij weg gaat’

Maandag, 15 mei 2023 om 19:20 • Morris Visser

Na een uitstekend seizoen met zestien goals en acht assists, is Thomas van den Belt genomineerd voor de award voor de ‘Beste Speler’ in de Keuken Kampioen Divisie. De middenvelder van PEC Zwolle heeft zich afgelopen jaar stormachtig ontwikkeld en heeft hierdoor zijn droomtransfer naar Feyenoord al te pakken. In gesprek met Voetbalzone-verslaggever Labib Bitchou, praat Van den Belt over zijn ontwikkeling bij PEC, zijn individuele kwaliteiten en blikt hij vooruit op het volgende seizoen bij Feyenoord.