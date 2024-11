Feyenoord-aanvaller zet na principeakkoord eindelijk krabbel onder nieuw langdurig contract

Igor Paixão heeft definitief zijn krabbel gezet onder een nieuw contract bij Feyenoord, zo meldt de club via de officiële kanalen. Met die overeenkomst bindt de aanvaller zich tot medio 2029 aan de Rotterdammers. Een principeakkoord werd eerder al bereikt, maar nu is alles ook officieel.

Zo kan het een hele mooie week worden voor de Braziliaanse vleugelaanvaller. Paixão zette vrijdag zijn krabbel onder een nieuwe overeenkomst en kan zaterdag, als het sc Heerenveen van Robin van Persie naar De Kuip komt, zijn honderdste wedstrijd in een Feyenoord-shirt spelen.

De 24-jarige vleugelaanvaller streek in de zomer van 2022 neer in Rotterdam-Zuid, waar hij inmiddels al een tijdje niet meer uit de basiself weg te denken is. Ook dit seizoen is Paixão een vaste kracht in het elftal van Brian Priske.

In zeventien duels gaf de vleugelflitser maar liefst negen assists, waarvan drie in de Champions League. Bovendien noteerde de Braziliaans jeugdinternational dit seizoen al twee treffers, bovenop de 21 goals die hij eerder maakte namens De Stadionclub.

Bij het tekenen van het principeakkoord liet Paixão al weten heel blij te zijn met zijn contractverlenging. "De overstap naar Feyenoord heeft mij tot nu toe al heel veel goeds gebracht", zei de flankspeler destijds.

"Ik voel dan ook nog elke dag de trots dat ik voor deze mooie club mag spelen en leef hier mijn droom. Samen met mijn familie hebben de mensen mij hier geholpen bij het aanpassen na mijn overgang vanuit Brazilië. Daar ben ik dankbaar voor."

"Ik zal dan ook hard blijven werken om bij te kunnen dragen aan meer successen in de komende jaren", liet de behendige dribbelaar weten. Volgens Transfermarkt is Paixão, die voor 4,5 miljoen euro overkwam van Coritiba, is de kleine aanvaller veertien miljoen euro waard.