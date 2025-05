‘Feyenoord-aanvaller Paixão uit de race, Napoli volgt ander Eredivisie-profiel’

Een transfer van Igor Paixão naar Napoli lijkt van de baan. Volgens Italiaanse media heeft de kampioen van Italië besloten de Braziliaan van Feyenoord niet langer als prioriteit te beschouwen. In de zoektocht naar versterkingen voor de flanken blijft Noa Lang daarentegen wel een serieuze optie.

Napoli wil na het binnenhalen van de Scudetto onder Antonio Conte doorpakken. De succestrainer heeft al laten weten dat de lat hoger moet, ook in Europa. De club is nog steeds op zoek naar een vervanger van Khvicha Kvaratskhelia, en hoewel Paixão lange tijd in beeld was, lijkt de interesse van de Italianen wat bekoeld te zijn.

De naam van Noa Lang blijft wél rondzingen in Napels, meldt La Gazzetta dello Sport. “Garnacho is wat gedaald in de pikorde, maar blijft een optie evenals Noa Lang. Napoli is natuurlijk de 18-jarige Alvaro Montoro niet vergeten, die met Velez indruk maakte in Argentinië en die in Napels de ideale grond zou vinden om zich te ontwikkelen.”

Corriere dello Sport oppert een andere naam. Napoli houdt Edon Zhegrova al geruime tijd nauwlettend in de gaten, zo meldt de krant. De Italianen zien bovendien kansen, aangezien zijn contract bij LOSC Lille nog loopt tot de zomer van 2026.

Een andere naam die nadrukkelijk in verband wordt gebracht met Napoli is Jonathan David. De Canadese spits, tot voor kort nog ploeggenoot van Zhegrova bij LOSC Lille, heeft zijn aflopende contract niet verlengd en is daardoor transfervrij op te pikken. Bij Napoli zou hij de concurrentiestrijd moeten aangaan met Romelu Lukaku. Afgelopen seizoen was David nog goed voor 25 doelpunten in het shirt van Lille.

Ook op het middenveld is de Italiaanse kampioen druk bezig met versterkingen. Zo zou Kevin De Bruyne mogelijk transfervrij gaan tekenen in Napels. Daarnaast wordt ook Kenneth Taylor genoemd als een optie en zou hij concurrentie krijgen van Lewis Ferguson van Bologna.

Conte lijkt na de titel op weg naar de uitgang. De Italiaan kan het niet goed vinden met voorzitter Aurelio de Laurentiis en lijkt op weg naar oude geliefde Juventus. Zijn opvolger staat al klaar in de persoon van Massimiliano Allegri.