Feyenoord-aankoop met slechts 32 speelminuten kan naar Franse subtopper

Feyenoord kan deze winter alweer afscheid nemen van Jeyland Mitchell. De verdediger uit Costa Rica staat in de belangstelling van RC Lens, zo meldt Fabrizio Romano.

De Rotterdammers betaalde afgelopen zomer 2,5 miljoen euro om Mitchell weg te plukken bij het Costa Ricaanse Alajuelense. Tot dusver is de komst van de rechtspoot nog geen succes gebleken.

Mitchell kwam in het eerste van Feyenoord pas tot 32 speelminuten. Zondag in de kraker tegen FC Utrecht kreeg hij veertien minuten als invaller van Brian Priske, en maakte daarmee zijn debuut in de Eredivisie. Eerder kwam hij al tot achttien minuten in de Champions League tegen Bayern Leverkusen.

Trainer Priske liet zich pas op een persconferentie uit over de ontwikkeling van de verdediger. De Deen liet weten dat Mitchell vaak tot laat op de Playstation actief was met vrienden uit zijn thuisland. Ook had de Costa Ricaan moeite met het aanpassen aan Europa, en de voeding en slaapgewoontes.

Volgens Dennis te Kloese maakte Mitchell een goede indruk op het trainingskamp in Marbella. Ook Priske was tevreden over wat hij liet zien in Spanje.

Feyenoord kan echter deze winter besluiten om alweer afscheid te nemen van de dertienvoudig international van Costa Rica. Het Franse RC Lens heeft concrete belangstelling in de rechtspoot. Volgens transfermarktspecialist Romano is het management van Feyenoord op de hoogte van de interesse.

Lens kan met het naderende vertrek van Abdukodir Khusanov naar Manchester City nog wel een centrale verdediger gebruiken. Mitchell kan naast een plek in het hart van de defensie ook uit de voeten als rechtsback.