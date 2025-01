Manchester City betaalt 40 miljoen euro en heeft eerste winteraanwinst binnen

Manchester City heeft zijn eerst winteraanwinst binnen, zo meldt onder meer transfermarktexpert Fabrizio Romano. Abdukodir Khusanov maakt voor veertig miljoen euro de overstap van RC Lens. De twintigjarige verdediger uit Oezbekistan tekent een contract tot medio 2029 in het Etihad Stadium.

Romano kondigt de transfer aan met zijn kenmerkende ‘here we go!’. “Lens heeft het voorstel van Manchester City geaccepteerd. De medische keuring zal in de komende dagen plaatsvinden.”

Manchester City bevond zich aan het eind van 2024 steeds meer in een sportieve crisis en het was duidelijk dat er in de winterse transferperiode versterkingen moesten komen. Khusanov stond al enige tijd op de radar en was naar verluidt al ‘goedgekeurd’ door trainer Pep Guardiola.

Lens nam Khusanov in de zomer van 2023 voor een bescheiden bedrag van honderdduizend euro over van het Wit-Russische Energetik-BGU. De Franse club, waarvoor Khusanov 31 keer in actie kwam, maakt anderhalf jaar later dus flinke winst op de centrumverdediger, die volgens Transfermarkt 12 miljoen euro waard is.

De twintigjarige rechtspoot tekent een contract tot medio 2029, met een optie op nog een extra seizoen. Khusanov, die al achttien interlands achter zijn naam heeft, wordt de eerste speler uit Oezbekistan ooit die actief is in de Premier League.

In Manchester zal de centrale verdediger de concurrentiestrijd aan moeten gaan met onder anderen Nathan Aké. In zijn thuisland wordt Khusanov geroemd om zijn kracht, snelheid en onderscheppingen en wordt hij door sommigen zelfs al voorzichtig vergeleken met Rúben Dias en Nemanja Vidic.

Vermoedelijk blijft het niet bij één aankoop deze winter voor Manchester City. Omar Marmoush staat namelijk ook in de belangstelling van the Citizens. De aanvaller van Eintracht Frankfurt is dit seizoen één van de beste spelers in de Bundesliga en zou meer dan vijftig miljoen euro moeten kosten.