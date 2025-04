Scheldende Antonio Rüdiger gaat volledig uit zijn plaat na FC Barcelona - Real Madrid en bekogelt scheidsrechter

Antonio Rüdiger heeft zich zaterdagnacht van zijn slechtste kant laten zien. De verdediger kreeg in de blessuretijd van de verlenging van de Copa del Rey finale kortsluiting. De Duitsers schold de veelbesproken scheidsrechter Ricardo de Burgos Bengoetxea uit en bekogelde de Spanjaard.

FC Barcelona wist zaterdagnacht beslag te leggen op de Copa del Rey. De Catalanen wonnen in de bekerfinale die een verlenging nodig had met 3-2 van Real Madrid. Jules Koundé was in de 116e minuut de grote held van Barcelona met de winnende goal.

Rüdiger ging volledig door het lint nadat de scheidsrechter in de blessuretijd van de verlenging een veelbelovende aanval van Kylian Mbappé afloot vanwege een eerdere overtreding.

Op beelden is te zien dat de 32-jarige Duitser vanaf de bank een voorwerp richting de arbiter gooit en hem op een haar na mist. Rüdiger moet vervolgens door de bank van Real Madrid worden tegengehouden en bijt de scheidsrechter toe: “Hoerenzoon.” De centrale verdediger kreeg voor zijn bizarre gedrag een rode kaart toegewezen. Ook Jude Bellingham en Lucas Vázquez ontvingen een rode kaart.

Ronald de Boer had na afloop geen goed woord over voor het gedrag van Rüdiger. “Als je Real Madrid-fan bent, dan heb je nu een waas voor je ogen. Maar als je morgen dit terugkijkt, dan denk je bij jezelf: ‘Wat zijn onze spelers nou eigenlijk aan het doen?’”, aldus de analist.

Ook voormalig Real Madrid-speler Rafael van der Vaart is kritisch op Rüdiger. Het duo had in het verleden al een aanvaring. “Het is een hele leuke gozer om in je team te hebben, maar dit hoort ook bij hem. Het is een beetje een leuke idioot. Soms is hij leuk en soms is hij een idioot”, stelt de oud-profvoetballer.

“Vandaag is hij een idioot”, vervolgt de analist. “Dit is een patiënt hoor. Het is dat hij vastgehouden wordt, want wat zou er anders gebeuren?”, vraagt Van der Vaart zich af.